دکتر مهرزاد شمس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه های معاونت دانشجویی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در کاهش مشکلات دانشجویان گفت: یکی از ظرفیت هایی که در این رابطه از آن استفاده کردیم ظرفیت اساتید راهنمای دانشجویان بود.

وی ادامه داد: کارگاهی برای اساتید راهنمای آموزشی دانشجویان برگزار کردیم، تا زمانی که دانشجو به استاد راهنما مراجعه می کند، استاد براساس آموزش هایی که در کارگاه‌های آموزشی دیده است، می تواند دانشجو را براساس وضعیت تحصیلی که دارد راهنمایی کند و متناسب با وضعیت تحصیلی که دارد دروس را انتخاب کند.

وی ادامه داد: استاد راهنما همچنین با توجه به تعاملی که با دانشجو دارد می تواند در حل مشکلات، به وی کمک کند.

معاون دانشجویی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تصریح کرد: علاوه بر برگزاری گارگاه آموزشی ویژه اساتید راهنمای آموزشی، برای خود دانشجویان هم کارگاه‌های آموزشی برگزار می شود یکی از این کارگاه‌های آموزشی مربوط به ازداوج است چرا که دانشجویان اغلب در دوران دانشجویی و یا بعد از آن ازدواج می کنند و این فرصتی است که با آموزش های لازم آشنا شوند.

وی افزود: برای دانشجویان ورودی جدید هم دوره مهارت زندگی زندگی برگزار می شود، چرا که 50 درصد دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی را دانشجویان خوابگاهی تشکیل می دهند.

معاون دانشجویی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تصریح کرد: این کارگاه‌ها باعث می شود دانشجویان بتوانند در خوابگاه و سایر مکان ها با دیگران تعامل سازنده داشته و بتوانند در موقعیت‌های مختلف رفتار متناسبی با وضعیت موجود ارایه دهند.

وی افزود: همچنین برای کارکنان بخش آموزش و دانشجویی کارگاه‌های ارتباط موثر با دانشجو برگزار می شود تا زمانی که با دانشجویی برخورد کردند که مشکلات نظیر افسردگی و یا موارد دیگر داشت بتوانند با وی برخورد درستی داشته باشند و مشکل وی کاهش یابد.

شمس هدف از برگزاری تمام این کارگاه‌ها را کاهش مشکلات دانشجویان در ابعاد مختلف عنوان کرد.