خسرو خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از شش هزار نفر در قالب جوانان، داوطلبان، وامدادگرن وامداد نجات عضو جمعیت هلال احمر شهرستان دهلران هستند.

وی افزود: از این تعداد سه هزار 500 نفر زن و دوهزار و 500 نفر مرد هستند.

خدادادی اظهار داشت: از ابتداری سال تاکنون 80 دوره آموزشی برای بیش از دو هزار و 800 نفر برگزار شده است.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان دهلران گفت: آموزشهای امداد نجات ،مهارت پایه دواوطلبی، آموزش همگانی مبتنی بر نیاز محلی مین و دیگر مواد منفجره نشده، آیین زلزله و دیگر دورهای تکمیلی و تخصصی امداد نجات در این شهرستان آموزش داده شده است.

خدادادی افزود: از این تعداد هزار 500 نفر مرد و هزار و 300 نفر زن حضور داشتند.

وی اظهار داشت: دو پایگاه امداد و نجات جاده ای در شهرستان فعالیت دارند و در آینده نزدیک یک پایگاه دیگر به آنها اضافه خواهد شد.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان دهلران گفت: دوره تخصصی جستجو ونجات در حوادث جاده ای تا پایان امسال در این شهرستان بر گزار می شود.