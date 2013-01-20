کاریکاتور شیخ عرب 10 هزار یورو برای آژاکس جریمه دربرداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در حین برگزاری دیدار تیمهای آژاکس و منچسترسیتی در مرحله گروهی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا در ماه اکتبر، هواداران تیم هلندی اقدام به نمایش کاریکاتور شیخ منصور از طریق یک بنر کردند که در آن مالک باشگاه سیتی یک کیف پول در دست داشت و کمی پایین تر در یک پارچهنوشته آمده بود:"ضدیت با فوتبال مدرن".
بر پایه گزارش دیلی میل، در آن دیدار که در "آمستردام آرهنا" برگزار شد تیم میزبان موفق شد با نتیجه 3 بر یک از سد منسیتی بگذرد. تیمهای آژاکس و منچسترسیتی به ترتیب در گروه D رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا سوم و چهارم شدند.
کمیته انضباطی یوفا دلیل این جریمه را نمایش کاریکاتور تحریککننده و پارچهنوشته ناشایست عنوان کرده است.
نظر شما