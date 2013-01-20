کاریکاتور شیخ عرب 10 هزار یورو برای آژاکس جریمه دربرداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در حین برگزاری دیدار تیم‏‌های آژاکس و منچسترسیتی در مرحله گروهی رقابت‎های لیگ قهرمانان اروپا در ماه اکتبر، هواداران تیم هلندی اقدام به نمایش کاریکاتور شیخ منصور از طریق یک بنر کردند که در آن مالک باشگاه سیتی یک کیف پول در دست داشت و کمی پایین تر در یک پارچه‎نوشته آمده بود:"ضدیت با فوتبال مدرن".

بر پایه گزارش دیلی میل، در آن دیدار که در "آمستردام آره‎نا" برگزار شد تیم میزبان موفق شد با نتیجه 3 بر یک از سد من‌سیتی بگذرد. تیم‎های آژاکس و منچسترسیتی به ترتیب در گروه D رقابت‎های لیگ قهرمانان اروپا سوم و چهارم شدند.

کمیته انضباطی یوفا دلیل این جریمه را نمایش کاریکاتور تحریک‎کننده و پارچه‎نوشته ناشایست عنوان کرده است.