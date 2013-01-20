به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاووسی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سازمان مدیریتی صنعتی ایران برنامه‌های مختلفی را در بوشهر برگزار می‌کند که می‌توان به برگزاری دوره‌های عالی و تحصیلات تکمیلی، دوره‌های تخصصی مدیریت و دوره‌های کاربردی علوم مدیریت اشاره کرد.

وی به تشریح دوره‌های عالی و بخش‌های مختلف آن پرداخت و افزود: دوره عالی مدیریت اجرایی، مدیریت منابع انسانی و دوره عالی مدیریت پروژه از جمله مهمترین بخش‌های این دوره است.

کاووسی دوره‌های تخصصی را شامل مدیریت اجرایی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت پروژه و مدیریت بازرگانی دانست و بیان داشت: دوره‌های کاربردی علوم مدیریت نیز شامل دوره آموزشی روسای دفاتر مدیران، دوره آئین نگارش مکاتبات اداری، دوره گردش مکاتبات و اصول بایگانی، دوره حسابداری مالی برای مدیران غیرمالی، دوره حسابداری پیمانکاری، دوره مدیریت عمومی و دوره سرپرستی است.

وی با اشاره به ثبت نام چهار نفر از مدیران بانک ملت استان بوشهر برای حضور در دوره مدیریت اجرایی، خاطرنشان ساخت: برای تشکیل کلاس حداقل 12 نفر باید ثبت نام کنند و با توجه به اینکه این کلاس‌ها به حدنصاب نرسیده آغاز هم نشده است.

مسئول اجرایی نمایندگی سازمان مدیریتی صنعتی ایران در بوشهر به شهریه این دوره‌ها اشاره کرد و ادامه داد: شهریه دوره مدیریت اجرایی در مقطع کارشناسی ارشد که دو سال و نیم طول می‌کشد 14 میلیون و 800 هزار تومان است که در بوشهر این رقم هشت میلیون تومان است و آزمون ورودی هم ندارد.

وی با اشاره به حضور اساتید این رشته‌ها از تهران و استفاده از دو استاد بوشهر در این دوره‌ها، خاطرنشان ساخت: سازمان‌هایی در بوشهر هستند که علاقمند به آموزش هستند و پرسنل خود را برای گذراندن دوره به تهران و شیراز می‌فرستند اما حاضر نیستند همان دوره‌ها را در بوشهر برگزار کنند.

کاووسی با اشاره به استقبال ضعیف ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر از برگزاری این دوره‌ها، افزود: دفتر نمایندگی سازمان مدیریتی صنعتی ایران در بوشهر یک سال و نیم در استان بوشهر فعالیت دارد ولی مدیران استقبال خوبی از این دوره‌ها نداشته‌اند و تنها سه دوره نیم‌روزه را برگزار کرده‌ایم.

وی به دوره‌هایی که در حال حاضر در حال برگزاری است اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: در حال حاضر یک دوره در حوزه مدیریت مالی در حال برگزاری است که شش نفر از کارکنان بانک در بوشهر مشغول طی کردن این دوره هستند.

مسئول اجرایی نمایندگی سازمان مدیریتی صنعتی ایران در بوشهر هدف این سازمان را مشاوره به صنایع و تربیت مدیر در عرصه‌های مختلف عنوان کرد و تاکید بر اعتبار بالای مدرک این دوره‌ها، بیان داشت: گواهینامه این دوره‌ها به تائید سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران می‌رسد.

وی با اشاره به همکاری این سازمان با دانشگاه بوردو فرانسه، به رضایت شرکت‌کنندگان در این دوره‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: اخیرا با معاون برنامه‌ریزی استاندار بوشهر ملاقات داشتیم و قول مساعد داده‌اند که در حد امکانات به ما کمک کنند که در صورت حمایت استانداری بوشهر دوره آشنایی مقدماتی در مورد بورس اوراق بهادار برگزار خواهیم کرد.

کاووسی گفت: ادارات، سازمان‌ها، دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی برای کسب اطلاعات بیشتر از این دوره‌ها و نحوه و زمان برگزاری آن می‌توانند به دفتر نمایندگی سازمان مدیریت صنعتی ایران در بوشهر واقع در خیابان سنگی روبه‌روی استانداری کوچه بوستان پنج مراجعه کنند یا با شماره 3533165 تماس بگیرند.