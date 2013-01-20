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۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۵۹

حجت الاسلام ذاکری:

2200 موقوفه در نیشابور به ثبت رسید

2200 موقوفه در نیشابور به ثبت رسید

نیشابور - خبرگزاری مهر: سرپرست اوقاف و امور خیریه نیشابور گفت: دو هزار و 200 موقوفه در این شهرستان به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد ذاکری صبح یکشنبه در نشست خبری در اداره اوقاف و امور خیریه این شهرستان اظهار کرد: یکی از روش‌هایی که به برکت انقلاب اسلامی در کشور احیا شده وقف است.

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه نیشابور افزود: نخستین موقوفه را پیامبر اسلام(ص) بنا کرد و سنت شد تا جایی که صحابه آنقدر به این موضوع توجه نشان دادند که کسی نبود که از خود وقفی به یادگار نگذاشته باشد.

حجت الاسلام ذاکری با اشاره به اینکه وقف نیاز به سرمایه بزرگی ندارد، اظهار کرد: فقط باید فضا برای انجام وقف و اجرای نیات واقف، فراهم شود.

وی از وقف به‌عنوان سیره علوی و باقیات صالحات نام برد و افزود: می‌ توان وقف را از یک کتاب آغاز کرد و در طول تاریخ قدیم و معاصر مصادیق از این دست زیاد وجود دارد و همه می‌ توانند مشارکت داشته باشند.

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه نیشابور با اشاره به آغاز طرح وقف جمعی در کشور، گفت: کارگروهی در شهرستان تشکیل و جزئیات آن در وقت خود مطرح می‌ شود.

حجت الاسلام ذاکری اظهار کرد: در کشور بیش از یکصد هزار موقوفه و در نیشابور بیش از دو هزار و 200 موقوفه به ثبت رسیده است.

وی تصریح کرد: بنا به نظرسنجی سازمان اوقاف کشور تنها 25 درصد جمعیت کشور با موضوع وقف آشنایی دارند.

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه نیشابور از رسانه‌های گروهی درخواست کرد همان طور که در حل بسیاری از مشکلات پیش قدم می‌شوند در این موضوع نیز جدی‌تر وارد شوند تا ارزش‌های دینی و منافع عمومی احیا شود.

حجت الاسلام ذاکری تصریح کرد: استعدادهای زیادی در جامعه وجود دارد که به خاطر عدم تمکن مالی از ادامه تحصیل یا پژوهش باز می‌مانند، بهداشت و درمان عمومی و مسکن جوانان و نیازمندان از موضوعات مهمی است که واقفان می‌توانند به‌ آن توجه ویژه داشته باشند. 

کد مطلب 1795322

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