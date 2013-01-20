نقش انقلاب در بیداری اسلامی بی بدیل است

حجت الاسلام سید محسن موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز ما در حالی سی جهارمین سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی به رهبری امام خمینی (ه) جشن می گیریم که در کشورهای حوزه خلیج فارس و نقاط دیگر جهان به تازگی به دنبال آن هستند که انقلاب کنند.

امام جمعه دهلران اظهار داشت: اگر ما بخواهیم به اسلام قبل از انقلاب و بعد از انقلاب نگاه کنیم میبینیم امروز کرامت انسانی در کشور ما با آموزه های دینی ما در جهان خود را نشان داده اند که نظام و انقلاب ما کاملا اسلامی و مبتنی به دین مبین اسلام است.

حجت الاسلام موسوی گفت: باید برنامه های دهه مبارک فجر به نسل جوان آگاهی بدهد.

وی اظهار داشت: خوشبختانه به واسطه این نظام ما در حرفه های مختلف پزشکی، نظامی و.....توانستیم به دانش خود متکی باشیم و حرف برای گفتن داشته باشیم و نباید به تحریم ها نگاه کنیم چرا که این مقدمه رسیدن به قله است.

امام جمعه شهرستان دهلران گفت: برنامه های دهه مبارک فجر باید با نشاط فرهنگی و اطلاع رسانی بامحتوا باشد وعملکرد نظام برای مردم بیان شود.