طاهره گرمسیری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص عوامل تاثیر گذار بر عملکرد کودکان و نوجوانان در امتحانات با بیان این مطلب اظهار داشت: انتظارات والدین علاوه بر اینکه می تواند ملاک موفقیت و شکست کودک باشد، ممکن است اضطراب هم ایجاد کند. انتظارات بیش از حد والدین و مقایسه فرزندان با همسالان و همچنین انتظارات بیش از اندازه بدون توجه به توانایی ها و استعدادهای کودک همگی موجب افزایش اضطراب امتحان و عملکرد ناموفق دانش آموز می شود.



گرمسیری با بیان اینکه یکی از عوامل مهم در ایجاد انگیزه در دانش آموز انتظارات معلم از وی است، گفت: انتظارات مثبت و مناسب معلم آثار مثبتی بر عملکرد تحصیلی دانش آموز دارد و هرگونه انتظار نابجا بدون توجه به توانایی ها و استعدادهای کودک به ایجاد اضطراب دامن می زند.



وی افزود: معلمی که نمره دادن را وسیله اعمال قدرت و تنبیه دانش آموز قرار دهد باعث ایجاد اضطراب در او خواهد شد.



کارشناس فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز در ادامه با اشاره به نقش مهارت های تحصیلی اظهار داشت: دانش آموزان مضطرب اغلب فاقد برنامه ریزی اصولی و منسجم در مطالعه دروس خود هستند و هنگام مطالعه تمرکز لازم را ندارند. در صورتی که دانش آموزان موفق روش مشخص و برنامه منظمی در مطالعه دروس خود دارند و در طی سال تحصیلی وقت مناسبی برای خواندن دروس اختصاص می دهند.







گرمسیری در خصوص دشواری امتحان گفت: درسهای امتحانی دشوار اغلب به شکست دانش آموزان منجر می شوند و هر تجربه شکستی باعث افزایش میزان اضطراب است.



وی با بیان اینکه در دروس دشوار به طور طبیعی تعداد شکست های دانش آموزان بیش از دروس آسان است، گفت: تجربه های مکرر شکست باعث ایجاد اضطراب شده و این حالت در موقعیت امتحان بروز می کند و به افت عملکرد فرد می انجامد که باز هم به شکست او منتهی می شود.



کارشناس فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان افزود: در بیشتر مدارس به دلیل عدم آگاهی گردانندگان جلسه امتحان سعی می کنند با ایجاد محیط رعب و وحشت از حتمال تقلب جلوگیری کنند، اما این جو به ندرت بر دانش آموزان متقلب اثر می گذارد. زیرا این عده ویژگی های شخصیتی خاص مانند نترس بودن و قدرت خطر کردن دارند که چنین تهدیداتی اثر اندکی بر آنها دارد. در مقابل دانش آموزان مضطرب در این محیط مضطرب تر شده و عملکردشان آسیب می بیند.

گرمسیری با ارائه پیشنهاداتی برای کاهش میزان اضطراب در امتحانات اظهار داشت: والدین باید انتظارات و توقعات خود را با علائق و استعدادهای کودکان خود هماهنگ کنند.



وی افزود: تنبیه کودک به خاطر نمره کم نه تنها باعث پائین آمدن اعتماد به نفس و عزت نفس تحصیلی وی خواهد شد، که زمینه ایجاد ذهنی منفی نسبت به تحصیل و اضطراب در دانش آموز می شود.والدین باید نقاط قوت و استعدادهای خود را بشناسد و آنها را تائید و تقویت کنند.



گرمسیری در ادامه با تاکید بر لزوم هماهنگ کردن سطح توقعات معلمان و والدین با تواناییها و استعدادهای دانش آموزان گفت: ایجاد محیطی دور از تنش، پرهیز از مقایسه دانش آموزان با سایر همسالان و همکلاسیهای خود، آموزش روشهای صحیح مطالعه و برنامه ریزی درسی، مشخص شدن انتظارات معلم در زمینه اهداف، نحوه نمره گذاری، نوع و تاثیر امتحانات در امتحانا نهایی و توکل به خدا در کاهش اضطراب دانش آموزان در روزهای امتحان تاثیر به سزایی دارد.

وی در عین حال یادآور شد: برخی دانش آموزان دارای اضطراب های شدید و ناتوان کننده هستند که حتما باید به متخصص و مشاوران مراجعه کنند.