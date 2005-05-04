ايجاد شهر انرژي در سرخس تسريع مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر در مشهد ، سيد محمد خاتمي پس از شنيدن توضيحات كارشناسان و صاحب نظران در خصوص اين طرح، دستور اجراي طرح مطالعاتي شمس را صادر كرد.

بر اين اساس ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف شد با كمك آستان قدس رضوي و ادامه مطالعات مشاور ، طرح آمايش منطقه سرخس را با محوريت اقتصاد انرژي تهيه و ارائه كند.

همچنين بر اساس اين دستور رئيس جمهور، وزير نفت بررسي لازم را در خصوص تامين سالانه پنج ميليارد متر مكعب گاز مورد نياز فعاليت هاي صنعتي شهر انرژي سرخس را انجام و در خصوص انتقال گاز عسلويه به سرخس از طريق لوله با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بررسي و اعلام نظر نمايد.