نصب تابلوهای پیشگیرانه در ساحل گناوه

روح الله ملکزاده در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح برخی از اقدامات صورت گرفته از سوی شهرداری گناوه برای کاهش آسیب‌ها در سواحل این شهر پرداخت و اظهار داشت: شهرداری گناوه اقدام به نصب تابلوهای هشداردهنده برای پیشگیری از وقوع حوادث در ساحل این شهر کرد.

معاون فرهنگی هنری شهردار بندر گناوه اضافه کرد: با توجه به درخواست شبکه بهداشت و درمان و شورای سلامت شهرستان مبنی بر نصب تابلوهای منع شناکردن در محل دفع فاضلاب، معاونت فرهنگی و واحد تاسیسات شهرداری اقدام به تهیه و نصب تابلو با جملات هشدار دهنده و پیشگیرانه در ساحل زیبای ماسه ای گناوه کرده است.

ملک زاده با اشاره به هدف از نصب این تابلوها ادامه داد: نصب این تابلوها در راستای حفظ سلامت شهروندان گناوه‌ای و مسافرانی که به این بندر سفر می‌کنند، صورت پذیرفته است.

وی اضافه کرد: با توجه به در پیش بودن نوروز و حضور گسترده مسافران از سراسر کشور و بهره‌مندی آنها از دریا تلاش خواهیم کرد با این عمل از بروز هرگونه حادثه برای هم میهنان جلوگیری کنیم.

معاون شهردار بندر گناوه متذکر شد: یکی از مواردی که باعث شد تا این تابلوها را در ساحل نصب کنیم، سرازیر شدن بخشی از فاضلاب شهری گناوه به دریا است که سبب ایجاد مشکلات زیست محیطی در ساحل گناوه شده است.

وی در پایان گفت: امیدواریم که با همت مسئولان دلسوز هر چه زودتر طرح فاضلاب شهری گناوه در تمام محلات شهر به اجرا درآید تا دیگر شاهد بروز چنین مشکلات زیست محیطی در توریستی ترین نقطه بندر گناوه نباشیم.