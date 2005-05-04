صياد مدالهاي زرد به ماكائو نمي رود

به گزارش خبرگزاري" مهر" غلامرضا دباغيان سرمربي تيم ملي كاراته ضمن تائيد اين خبرگفت: طبق صلاحديد كادرفني وپزشك وي تصميم برآن شد كه كتيرايي به مداوا بپردازد.

وي افزود: ما هميشه سلامت ورزشكار را اولويت كاري خود قرارداده ايم ومايليم كه عليرضا كتيرايي بازهم براي ما افتخار آفريني كند. درگفتگويي كه با وي داشتيم مقررشد كه به مداوا و استراحت بپردازد تا به مرزسلامت بازگردد.

گفتني است: كتيرايي روزپنجشنبه زانوي خود را به تيغ جراحان مي سپارد.