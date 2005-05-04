صياد مدالهاي زرد به ماكائو نمي رود

به گزارش خبرگزاري" مهر" غلامرضا دباغيان سرمربي تيم ملي كاراته ضمن تائيد اين خبرگفت: طبق صلاحديد كادرفني وپزشك وي تصميم برآن شد كه كتيرايي به مداوا بپردازد.
وي افزود: ما هميشه سلامت ورزشكار را اولويت كاري خود قرارداده ايم ومايليم كه عليرضا كتيرايي بازهم براي ما افتخار آفريني كند. درگفتگويي كه با وي داشتيم مقررشد كه به مداوا و استراحت بپردازد تا به مرزسلامت بازگردد.
گفتني است: كتيرايي روزپنجشنبه زانوي خود را به تيغ جراحان مي سپارد.
عليرضا كتيرايي كاراته كاي با تجربه تيم ملي كاراته كشورمان كه با 5 مدال طلاي آسيايي ركورد دار است و لقب صياد مدالهاي زرد را به خود اختصاص داده است، به مسابقات آسيايي ماكائو اعزام نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاري" مهر" غلامرضا دباغيان سرمربي تيم ملي كاراته ضمن تائيد اين خبرگفت: طبق صلاحديد كادرفني وپزشك وي تصميم برآن شد كه كتيرايي به مداوا بپردازد.
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