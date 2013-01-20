به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور از اجرای طرح جامع گوشی های قاچاق و فاقد طرح شبنم در کشور خبر داد و اظهار داشت: به دلیل ساماندهی بازار تلفن همراه و جلوگیری از قاچاق گوشی موبایل که منجر به کاهش درآمدهای دولت شده این سازمان به طوری جدی به مقابله و برخورد با فعالان غیرقانونی در این حوزه می پردازد.

سردار مهدی ابویی گفت: همزمان با اجرای این طرح تمامی گوشی های موجود در بازار که فاقد شبنم باشند به عنوان کالای قاچاق به شمار می آیند و از سطح بازار جمع آوری می شوند.

وی با اشاره به اینکه این طرح باید از سال گذشته شروع می شد اما با درخواست های مکرر اتحادیه ها و فعالان این صنف با تعویق صورت گرفت، ادامه داد: اجرای طرح جمع آوری گوشی های قاچاق و فاقد شبنم از امروز به صورت گسترده آغاز می شود و هیچ گونه تمدیدی در مورد تعویق این طرح نیز وجود نخواهد داشت.



ابویی با اشاره به کالاهای موجود دربازار که دارای طرح شبنم نیستند، افزود: آن دسته از فعالان بازار و فروشندگانی که کالاهای از قبل خریداری شده با برگه سبز گمرکی دارند اما فاقد طرح شبنم هستند نیز می توانند با مراجعه به اتحادیه های مربوطه به دریافت کد رهگیری اقدام کنند تا کالاهای آنان در لیست گوشی های فاقد طرح شبنم قرار نگیرد.

در همین حال رئیس شبکه بازرسی و نظارت مردمی کارگروه تلفن همراه نیز با اشاره به اجرای نهایی این طرح افزود: طرح جمع آوری گوشی های قاچاق که باید از آبان ماه سال گذشته اجرا می شد به دلیل مخالفت های واردکنندگان و پخش کنندگان عمده این کالا به تعویق افتاد.

مهدی عبقری اجرایی شدن این طرح را به منظور حمایت از مصرف کنندگان و جلوگیری از توزیع و فروش اجناس قاچاق و تقلبی عنوان کرد و افزود: مجمع عالی واردات موبایل از سال گذشته حمایت همه جانبه خود را به منظور کاهش قاچاق این کالای ارتباطی و دیجیتالی اعلام کرده چرا که درصورت تامین نیاز بازار توسط فعالان قانونی شاهد حذف هرگونه کلاهبرداری و سودجویی از مصرف کنندگان خواهیم شد.

وی با اشاره به جمع آوری گوشی های موبایلی که فاقد طرح شبنم هستند نیز افزود: در شرایط فعلی که سهم بالایی از بازار تلفن همراه کشور به فعالان غیرقانونی این حوزه اختصاص یافته اجرای این طرح بیش از گذشته محسوس می شود چرا که همزمان با کمرنگ شدن قاچاق گوشی تلفن همراه میزان واردات قانونی موبایل به کشور افزایش می یابد که در پی آن شاهد افزایش درآمدهای گمرکی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ایجاد اطمینان خاطر در مصرف کننده نیز می شویم چرا که مصرف کنندگان نهایی می توانند با اطمینان خاطر به خرید این کالای دیجیتالی و ارتباطی بپردازند و طرح شبنم نصب شده روی این کالاها اصالت واقعی کالا و شرکت واردکننده قانونی را نمایش می دهد.



وی همچنین از تمامی فروشندگان و مسوولان اتحادیه صوتی و تصویری تلفن همراه کشور خواستار همکاری همه جانبه در این زمینه شد تا بازار تلفن همراه کشور که بالغ بر 80 میلیون مشترک دارد عاری از هرگونه قاچاق و گوشی های تقلبی شود.