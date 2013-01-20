به گزارش خبرنگار مهر، همایش هنجارها و چالش‌های بازی‌های رایانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی را موسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی خراسان 10 اسفندماه سال جاری با همکاری بنیاد ملی بازیهای رایانه ای در مشهد برگزار می‌کند.

آشنایی با پیشرفت های داخلی در حوزه بازی های رایانه ای، شکل دهی یک جریان پویا و پایدار از دانشگاه به صنعت بازی های رایانه ای و شبکه های اجتماعی و معرفی پتانسیل های بالقوه موجود در دانشگاهها به شرکت های فعال این حوزه از اهداف این همایش یک روزه به شمار می رود.

تاکید بر مهندسی فرهنگی به عنوان ابزاری برای مقابله با جنگ نرم و توان بازی ها در این حوزه، مطرح کردن بازی سازی به عنوان یکی از گزینه های شغلی فارغ التحصیلان دانشگاهی، اطلاع رسانی و آگاه سازی اذهان عمومی در زمینه خطرات اجتماعی بازی های رایانه ای، شناخت شبکه های اجتماعی با دامنه جهانی و معرفی آسیب ها و معایب بازی های رایانه ای و شبکه های اجتماعی دیگر اهداف برپایی همایش هنجارها و چالشهای بازی های رایانه ای و شبکه های اجتماعی را تشکیل می دهد.

محورهای همایش در بخش بازی های رایانه ای شامل فرآیند تولید بازی های رایانه ای و فناوری های نرم افزاری موجود، انتقال پیام از طریق بازی های رایانه ای، اهمیت علوم اجتماعی در داستان سازی بازی های رایانه ای، تاثیرات منفی اعتیاد به بازی های رایانه ای، ابزارهای جدید آموزش فرهنگ بازی های رایانه ای و مخاطبین بازی های رایانه ای است.

بخش شبکه های اجتماعی با موضوعات طراحی، توسعه و مدیریت شبکه های اجتماعی، بررسی تطبیقی کارکرد شبکه های اجتماعی در ایران و غرب، راهکارهای ایجاد ساختار شبکه اجتماعی بومی، تجارب علمی در کار با انواع شبکه های اجتماعی، انگیزه های فعالیت در شبکه های اجتماعی و فناوری های نرم افزاری توسعه شبکه های اجتماعی را می توان از دیگر محورهای این همایش نام برد.

علاقمندان به شرکت در کنفرانس می توانند مقالات خود را تا 15بهمن ماه به آدرس sncg2013@gmail.com ارسال کنند که زمان اعلام نتایج داوری از 15 به 30 بهمن ماه و ارسال نسخه نهایی اصلاح شده از 30 بهمن به 5 اسفند ماه تغییر یافت.

اطلاعات بیشتر در نشانی http://www.hamayesh.kharazmi-khorasan.ac.ir در دسترس است.