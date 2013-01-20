حسن دهباشی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اولین و آخرین پیشنهادمان به مسئولان ورزش استان ایجاد یک پیست مخصوص قایقرانی در مشهد است.

رئیس هیئت قایقرانی و اسکی روی آب خراسان رضوی افزود: برای انجام تمریناتمان نمی توانیم هر روز قایق های گران قیمت را به دوشمان بکشیم و از این طرف شهر به آن طرف شهر برویم.

دهباشی زاده بیان کرد: تیمی که قرار است به صورت قهرمانی کار کند نمی تواند بدون پیست قایقرانی به نتیجه مطلوب برسد و دائما از این طرف به آن طرف شهر برود.

وی افزود: بعضی از رشته های ورزشی کل وسایلشان در یک کیف ورزشی کوچک جا می شود و ورزشکار می تواند محل تمریناتش را به راحتی عوض کند اما ورزشکاران رشته قایقرانی نمی توانند این کار را به راحتی انجام دهند.

رئیس هیئت قایقرانی و اسکی روی آب خراسان رضوی اظهار کرد: چگونه می شود پارو،لایف و قایق را روی دوش گذاشت و به آسانی به این طرف و آن طرف رفت و محل تمرین را به راحتی عوض کرد.

دهباشی زاده با اشاره به مشکلات عدیده ای که کار حمل و نقل لوازم ورزشی قایقرانان دارد بیان کرد: اصطکاک وسایل قایقرانی نیز با حمل و نقل اضافه و بی مورد افزایش یافته و عمر وسایل مورد نیاز به شدت کاهش می یابد.

خسته شدم، انجام کار بدون حمایت خیلی مشکل است



وی اظهار کرد: از این وضعیتی که بوجود آمده است خسته شدم و بعد از چهار سال دوندگی واقعا دیگر نمی دانیم باید چکار کنم تا مسئولان حمایت بیشتری از ورزش قایقرانی استان انجام دهند.

رئیس هیئت قایقرانی و اسکی روی آب خراسان رضوی افزود: خیلی از اوقات مجبور شده ام از درآمد های جانبی خودم برای بچه های تیم خرج کنم و انجام کار و فعالیت ورزشی و تیم داری بدون حمایت سازمان ورزش یا بخش های توانمند اقتصادی کار واقعا مشکلی است.

فقط زمین و نقشه آماده است



دهباشی زاده گفت: در ورزشگاه ثامن الائمه مشهد قطعه زمینی به منظور ایجاد یک پیست قایقرانی اختصاص یافته اما در عمل کاری انجام نشده است.

وی افزود: در صورتی که کار ساخت پیست طراحی شده جنبه عملی به خودش بگیرد باعث امیدواری بسیاری در بین ورزشکاران رشته قایقرانی خواهد شد.

رئیس هیئت قایقرانی و اسکی روی آب خراسان رضوی اظهار کرد: تاکنون در عرصه عمل کار خاصی انجام نشده و فقط نقشه و زمین آماده است و کارها بر روی کاغذ مانده است.

دهباشی زاده افزود: اگر این پیست احداث شود می توانیم یک پایگاه قهرمانی در شرق کشور داشته باشیم و رشته قایقرانی را به یکی از رشته های مدال آور در مسابقات بین المللی تبدیل کنیم.

وی گفت: در صورت احداث شدن این پیست تامین آب آن از طریق یک کانال انحرافی یا مقدار کمی لوله کشی از رودخانه شاندیز و زشک و ابرده به راحتی امکان پذیر خواهد بود.

سدها آب نداشته باشند در استخر تمرین می کنیم



رئیس هیئت قایقرانی و اسکی روی آب خراسان رضوی افزود: در حال حاضر تیم کانوپولوی مشهد در استخر کوثر تمرین می کند و بچه های رشته آبهای آرام نیز در سد طرق و سد چالیدره تمریناتشان را انجام می دهند.

دهباشی زاده گفت: در صورتی که سدها آب نداشته باشند به دلیل نداشتن پیست و مکان مشخص تمرینی همه بچه ها در هر رشته ای که هستند باید در استخر های سطح شهر تمرین کنند

وی افزود: البته تمرین کردن در استخرها مشکلات زیادی به همراه خواهد داشت و با توجه به کمبود استخر نمی توان انتظار داشت تا مجموعه ای از ورزش های متفاوت آبی وقت کافی برای تمرین در استخرها داشته باشند.

خانم های قایقران فعالتر از آقایان هستند



رئیس هیئت قایقرانی و اسکی روی آب خراسان رضوی گفت: در حال حاضر خانم های قایقران استان از آقایان فعالترند و تمریناتشان را جدی تر دنبال می کنند.

دهباشی زاده افزود: اعضای تیم ملی دختران استان در رشته قایقرانی پیشرو هستند و کارشان را با جدیت دنبال می کنند و با این که امکانات برای خانم ها و آقایان در یک سطح است اما در قسمت خانم ها عملکرد مناسبتری از خودشان نشان داده اند.

وی با تاکید بر جدیت بیشتر خانم های قایقران بیان کرد: آقایان تمریناتشان را مانند خانم ها جدی نمی گیرند و شاید دلیل آن نبود درآمد در این ورزش است.

رئیس هیئت قایقرانی و اسکی روی آب خراسان رضوی افزود: البته مردان قایقران استان نیز عناوین بسیاری را برای ورزش استان کسب کرده اند اما کسب این عناوین آنگونه که انتظار داریم نبوده است.

دهباشی زاده اظهار کرد: در زمان برگزاری تمرینات در صورتی که امکانات و وضعیت اقتصادی اجازه بدهد سرویس رایگان رفت و برگشت به محل تمرین را در اختیار بچه ها قرار می دهیم و همچنین به منظور توسعه و توجه بیشتر خانواده ها به رشته قایقرانی شهریه ای نیز از علاقه مندان به فراگیری ورزش قایقرانی دریافت نمی کنیم.

قوچان و درگز پیشرو در قایقرانی



وی با اشاره به توجه ویژه هیئت قایقرانی به شهرستان های استان افزود: قوچان و درگز را تجهیز کرده ایم.

رئیس هیئت قایقرانی و اسکی روی آب خراسان رضوی تصریح کرد: در حال حاضر هیئت قایقرانی این دو شهرستان فعال هستند و تمریناتشان را در رشته کانو پولو و آبهای آرام انجام می دهند.

دهباشی زاده با اشاره به وجود دو سد بزرگ در منطقه قوچان و درگز بیان کرد: این دو شهرستان با استفاده از امکاناتی که طبیعت در اختیارشان قرار داده است سعی در زنده نگه داشتن ورزش قایقرانی در شهر خودشان را دارند.

سه ماه است از خودمان هزینه می کنیم



وی گفت: کل پولی که در سال جاری از طرف سازمان ورزش و جوانان به ما داده شده است 50 میلیون ریال است که با این پول عملا نمی توان هیچ کار خاصی انجام داد.

رئیس هیئت قایقرانی و اسکی روی آب خراسان رضوی افزود: فقط در یک مورد30 میلیون ریال هزینه تیم های لیگی مان بوده است و با 20 میلیون باقی مانده کاری نمی توان انجام داد.

دهباشی زاده اظهار کرد: مدت سه ماه است که از خودمان هزینه می کنیم و بدون هیچ کمک مالی خاصی باید هیئت را اداره کنیم و همه خواسته ای به حق ورزشکاران را پاسخ دهیم.

وی افزود: در حال حاضر قیمت یک عدد پاروی قایقرانی حدود هفت میلیون ریال و قیمت یک عدد قایق نیز بین 25 میلیون ریال تا 120 میلیون ریال است که تهیه وسایل برای ورزشکاران کار بسیار سختی است که هیئت قایقرانی باید آن را انجام دهد.

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گفتگو: رضا آرمانیان