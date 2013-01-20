به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین عباسی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از برگزاری اولین نمایشگاه عرضه مستقیم مبلمان و دکوراسیون منزل خبرداد و گفت: این نمایشگاه از چهارشنبه 4 بهمن تا دهم بهمن در مصلی تهران برگزار خواهد شد و در آن، انواع مبلمان کلاسیک، مبلمان صفحه‌ای، مبلمان اتاق کودک، انواع میز و صندلی، کالای خواب، مبلمان آشپزخانه، کاغذ دیواری، کفپوش و دیوارپوش، فرش، موکت، تابلوفرش و کابینت آشپزخانه عرضه خواهد شد.

نایب رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران افزود: 110 شرکت داخلی در این نمایشگاه، آخرین طرحها و جدیدترین تولیدات خود را در زمینه صنعت مبلمان منزل و دکوراسیون از ساعت 10 صبح تا 10 شب عرضه خواهند کرد.

وی تصریح کرد: در این نمایشگاه تخفیف 10 تا 20 درصدی برای انواع محصولات در نظر گرفته شده است که امیدواریم با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال و قرار گرفتن در سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی بتوانیم شرایط مناسبی را برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان فراهم کنیم.

به گفته عباسی، در این نمایشگاه به هیچ عنوان کالای خارجی عرضه نخواهد شد و محصولات عرضه شده تماما داخلی هستند.

همچنین در ادامه، علیرضا عباسی، نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان نیز با اشاره به وضعیت فعلی تولید مبلمان در کشور، گفت: در مقاطعی از زمان، ایران از جمله تولیدکنندگان برتر مبلمان در سطح جهان به شمار می‌رفت و توانسته بود با رقبایی همچون چین، ترکیه و مصر رقابت کند.

وی اظهار داشت: هم اکنون به دلیل برخی بی‌مهری‌ها، معضلات بسیاری گریبانگیر این صنعت شده است که باز هم البته ما مخالف با بستن درهای کشور و ممنوعیت واردات هستیم، چراکه معتقدیم تولیدات با کیفیت و با قیمت مناسب، خود زمینه ساز برتری داشتن تولیدات ایرانی نسبت به محصولات وارداتی است.

عباسی ادامه داد: هم اکنون در حال حاضر 70 درصد مواد اولیه مبلمان وارداتی است و همچنین 20 درصد مبلمان، 50 درصد ماشین آلات و 40 درصد یراق آلات این صنعت وارداتی است.

وی تصریح کرد: تعرفه های مواد اولیه همچنان بالا است و این امر قیمت تمام شده را نیز افزایش می‌دهد، از سوی دیگر بالا بودن سودهای بانکی نیز قدرت رقابت را از تولیدکنندگان ایرانی گرفته است.

عباسی گفت: در تولید مبلمان ایرانی سه فاز وجود دارد که شامل مبلمان مدرن است که آمار واردات آن بالا است، اما فاز دوم را مبلما صفحه ای و اداری تشکیل می دهد که دارای پیشرفت خوبی است و آمار واردات نیز پایین است، ضمن اینکه فاز سوم مبلمان استیل است که امار واردات بالا نیست و صادرات نیز صورت می‌گیرد.

وی معتقد است که شرایط ارزی پیش آمده وضعیت را برای صادرات هرچه بیشتر مبلمان ایرانی مساعد کرده است.