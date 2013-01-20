هفته نوزدهم فوتسال تحت تاثیر دربی فوتبال/ درخواست برای تغییر زمان مسابقات

به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه مشخص شده قرار بود هفته نوزدهم لیگ برتر فوتسال ساعت 16 روز جمعه این هفته در شهرهای مختلف برگزار شود اما به واسطه برگزاری دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس، حدود هشت باشگاه فوتسال درخواست کرده‌اند مسابقاتشان با یک یا دو ساعت تاخیر برگزار شود. هفتاد و ششمین دربی پایتخت جمعه این هفته و از ساعت 15 در ورزشگاه آزادی تهران آغاز خواهد شد.

این در حالی است که در یکی از حساس ترین مسابقات فوتسال تیم‌های صبای قم و گیتی پسند در اصفهان به مصاف هم می‌روند. با توجه به همزمانی این بازی با دربی، مسئولان گیتی پسند هم درخواست کرده‌اند دیدارشان با صبا به خاطر پخش مستقیم از شبکه ورزش و شبکه استانی از ساعت 18 آغاز شود.

کمیته فوتسال هنوز پاسخی به درخواست این باشگاه‌ها نداده است و در یکی، دو روز آینده زمان بازی‌های هفته نوزدهم را مشخص خواهد کرد.