افزایش بوستان ها در سطح منطقه چهار قم/گسترش فضای سبز

احمد نکونام در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: با توجه به سفارشات مؤکد شهردار قم در ارائه یکنواخت خدمات در سطوح مختلف مناطق و همچنین توجه بیشتر به افزایش سرانه فضای سبز بویژه در نقاطی که با فقر این مهم روبرو است، شهرداری منطقه را بر آن داشت تا با ایجاد فضای سبز در خیابانهای دکتر حسابی و شهید ربانی نژاد به این مهم تحقق عملی بخشد.

وی گفت: در این خصوص با شناسایی 2 نقطه با کاربری فضای سبز در خیابانهای دکتر حسابی و شهید ربانی نژاد با مجموع چهار هزار متر مربع، واحد فنی منطقه نسبت به آغاز عملیات عمرانی این 2 بوستان اقدام کرد.



شهردار منطقه چهار قم اضافه کرد: امیدواریم واحد فضای سبز نیز نسبت به تجهیز و سرسبزکردن آن اقدامات لازم را صورت داده و تا ایام مبارک دهه فجر به شهروندان محترم تقدیم می شود.



وی بیان کرد: مشخصات فنی و اجرایی این فضای سبز شامل هزار و 200 متر مربع موزائیک فرش، 800 متر مربع فضای بازی کودکان، 2 هزار متر مربع فضای چمن کاری شده و مبلمان شهری می شود.