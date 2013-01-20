هشدار ژاپن درباره نقض حریم هوایی کشورش در پی انتقاد چین از دخالت های آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به شینهوا، کین گانگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز یکشنبه دخالت های آمریکا در جزایر مورد مناقشه میان چین و ژاپن را به باد انتقاد گرفت.

سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به اظهارات جمعه گذشته هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا مبنی بر به رسمیت شناختن حاکمیت ژاپن در جزایر دیائوکو گفت: از آمریکا می خواهیم تا نگرش مسئولانه ای را در قبال این جزایر داشته باشد.

وی تاکید کرد که آمریکا باید مراقب اظهار نظرات خود باشد و برای حفظ صلح، ثبات و روابط واشنگتن و پکن تلاش کند.

کلینتون در دیدار با همتای ژاپنی گفته بود که جزایر دائوکو تحت مالکیت دولت ژاپن است و آمریکا مخالف اقدام یکجانبه برای تضعیف مالکیت ژاپن در این جزایر است.

وزیر خارجه آمریکا گفته بود: طرف آمریکایی حقایق را نادیده گرفته است اما نمی تواند رویکرد تاریخی در این جزایر را انکار کند که پس از جنگ جهانی دوم مالکیت آن را به ژاپن داد.

پایگاه اینترنتی الجزیره نیز در گزارشی نوشت: ژاپن بلافاصله پس از انتقاد چین از دخالت آمریکا بر سر روابط توکیو-پکن نسبت به نقض حریم هوایی کشورش هشدار داد.

جزایر مورد مناقشه چین و ژاپن در ردیایی چین شرقی در اختیار ژاپن است. این جزایر را ژاپنی ها سنکائو و چینی ها دیائویو می نامند.

برنامه ژاپن برای خرید این جزایر از مالکان ژاپنی آنها خشم چین را در چند ماه گذشته بر انگیخته و تنش ها را بالا برده است.