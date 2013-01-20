مناقشات جدید و طاقت فرسا در انتظار آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه "اشپیگل" در آستانه برگزاری مراسم تحلیف دور دوم ریاست جمهوری اوباما که قرار است امروز در برابر کنگره آمریکا در شهر واشنگتن برگزار شود به بررسی مسائل و مشکلات موجود پیش روی اوباما پرداخته و نوشت: باراک اوباما پس از برنامه های پر زرق و برق و با تجملات فراوان در آستانه ورود به دور دوم ریاست جمهوری اش است.

نویسنده در ادامه به مراسم تحلیف دور قبلی ریاست جمهوری اوباما اشاره کرده و نوشت: در دور قبل و در آستانه عهده داری رسمی سمت ریاست جمهوری اوباما، حدود 1.8 میلیون نفر به دقت به سخنان وی گوش داده و جشن گرفته و شادی می کردند و در دمای دو درجه زیر صفر، 44 رئیس جمهوری خود را به عنوان ناجی قلمداد می کردند. اما آیا حالا وضعیت به گونه ای دیگر و بهتر شده است؟

"اشپیگل" در ادامه با توخالی ارزیابی کردن سخنانی که در آن زمان اوباما ادا کرد نوشت: قدرتمندترین کشور دنیا بیش از گذشته گرفتار انشقاق و جدایی شده است؛ که این جدایی گاهی در مناقشات بر سر بدهیها و گاهی در مبارزه برای قوانین حمل سلاح نمایان شد. جمهوریخواهان و رئیس جمهور به صورت سازش ناپذیر رویاروی هم قرار گرفته اند. هنوز مناقشات طاقت فرسا و جدیدی هم در پیش روی آنها قرار دارد.

نویسنده مطلب در ادامه با تاکید بر اینکه این شرایطی است که اوباما در آن فردا راس ساعت دوازده ظهر به وقت محلی مراسم تحلیف خود را برای دومین بار برگزار کرده و به دومین دور ریاست جمهوری اش وارد می شود، همچنین به تدارکاتی که برای شرکت کنندگان این مراسم تهیه شده است اشاره کرده و در بخش دیگری از این مطلب نوشت: اوباما دور دوم ریاست جمهوری خود را با یک اعلان جنگ به جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان که اکثریت با آنهاست شروع کرده است. در این هفته اوباما تقویت جدی قوانین سلاح را خواستار شد.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب بحث هایی که درباره قوانین سلاح این روزها در جامعه آمریکا گسترش پیدا کرده نشانگر سبک جدید اوباما در رویارویی با جمهوریخواهان و پیش بردن برنامه های مد نظر خود دانسته و در بخش دیگری از این مطلب نوشت: کاملا در راس برنامه های اوباما حالا مسائل مورد اختلاف با جمهوریخواهان قرار دارد که در کنار سیاست بودجه و قوانین اسلحه در دور دوم ریاست جمهوری اش سیاست مهاجران، برگشت از افغانستان و مناقشات اتمی با ایران مطرح است.

اشپیگل در ادامه نوشت: بخصوص در بحث ها درباره مهاجران، اوباما جمهوریخواهان را تحت فشار قرار خواهد داد. اگر جمهوریخواهان در این باره راه لجبازی و لجاجت را در پیش گیرند خطر قرار گرفتن در یک شرایط آفساید طولانی آنها را تهدید می کند.

در بخش پایانی این مطلب آمده است: در هر حال در انتخابات مجلس نمایندگان آمریکا در سال 2014 ممکن است ورق برگشته و اکثریت از آن اوباما شود این امکان هم وجود دارد که این طور نشود. به این ترتیب باز یک مسیر ریاست جمهوری بن بست روبروی اوباما قرار خواهد گرفت.