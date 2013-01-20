آنچه مستاجرها باید بدانند در یک کتاب جمع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «مجموعه قوانین حقوقی معاملات املاک» با تدوین سیدمرتضی یوسفی مشتمل بر قانون مدنی، اجرای احکام مدنی، تجارت، تملک آپارتمان، وکالت، نظام صنفی کشور، آئین دادرسی مدنی، موجر و مستاجر، ثبت اسناد و املاک، شهرداری و زمین شهری، شوراهای حل اختلاف و پیش فروش ساختمان است که به تازگی از سوی مرکز تحقیقات حقوقی مشاوران املاک کشور منتشر شده است.

این کتاب بدون هیچ مقدمه‌ای و به صورت کاربردی، از همان صفحات نخستین خود به بیان بندهایی از قانون‌ مدنی ایران پرداخته است و موضوع اموال و مالکیت را در آن به طور تفصیلی و براساس متن قانون شرح داده است.

قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 نیز بخش دوم از این کتاب است که در ادامه با قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 73 و قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 56 همراه شده است.

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56، 62 و 76 نیز یکی از بخش‌های قال توجه از این کتاب را تشکیل می‌دهد که با آئین‌نامه اجرایی هیئت وزیران درباره قانون مصوب سال 76 همراه شده است.

مفاد قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 به همراه قانون تملک آپارتمان در سال 1343 در کنار قانون زمین شهری مصوب سال 66 و آئین نامه اجرایی آن مصوب سال 71 نیز از بخش‌های قابل توجه مطرح شده در این کتاب است.

آئین نامه شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1388 و قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 1389 نیز از دیگر بخش‌های این کتاب به شمار می‌رود که در 864 صفحه منتشر شده است.

این کتاب در شمارگان 1000 نسخه و قیمت 20 هزار تومان منتشر شده است.