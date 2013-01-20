به گزارش خبرنگار مهر، نکته‌ای که برای حضور آثار نمایشی در بخش‌های رقابتی جشنواره‌ها در نظر گرفته می‌شود این است که این آثار در جشنواره‌های دیگر شرکت نکرده باشند. این شرط برای آن بیشتر مدنظر قرار می‌گیرد که هنرمندان و گروه‌های نمایشی با یک اثر ثابت در جشنواره‌های مختلف تئاتری شرکت نکنند و به فکر تولید و اجرای آثار نمایشی جدید باشند.



ضمن اینکه پیشتر دیده شده بود که برخی هنرمندان و گروه‌ها با یک اثر نمایشی متقاضی حضور در جشنواره‌های مختلف تئاتری نظیر تئاتر بانوان، تئاتر آیینی و سنتی و تئاتر فجر بودند. برای توجه بیشتر و جلوگیری از چنین روندی، کمتر در بخش رقابتی جشنواره‌های بین‌المللی تئاتر فجر چنین آثاری انتخاب می‌شوند.



اما در بخش رقابتی سی و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در بخش مسابقه ایران و بین‌الملل جشنواره شاهد حضور آثاری هستیم که پیش از این در جشنواره‌های تئاتر ماه و دانشگاهی به صحنه رفته بودند. دو نمایش "خون و ماتیک" به کارگردانی سروش طاهری و "پشت‌بام" به کارگردانی رهام مخدومی که به ترتیب در بخش مسابقه بین‌الملل و مسابقه ایران جشنواره تئاتر فجر حضور دارند پیش از این در جشنواره سراسری تئاتر ماه به صحنه رفته بودند.





صحنه‌ای از نمایش "خون و ماتیک" در جشنواره تئاتر ماه و اجرای عمومی در حوزه هنری



نمایش "خون و ماتیک" که از آثار برگزیده نهمین جشنواره تئاتر ماه بود در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی اجرای عمومی خود را نیز پشت‌سر گذاشت. نمایش "پشت‌بام" نیز یکی دیگر از آثار برگزیده نهمین جشنواره تئاتر ماه است که اجرای عمومی خود را نیز سپری کرده است.



از سوی دیگر نمایش "بازیخانه قیاس‌الدین مع‌الفارق" به کارگردانی سیدمحمد مساوات نیز در پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران به صحنه رفته و از آثار برگزیده این جشنواره است.

طبق روال دوره‌های مختلف جشنواره تئاتر فجر آثار برگزیده جشنواره‌های تئاتری دیگر در بخشی با نام جشنواره جشنواره‌ها یا بخش مرور و یا مهمان حضور پیدا می‌کردند که امسال این قاعده شکسته شده است و گویا در سی و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر نگاهی متفاوت از دوره‌های گذشته وجود دارد.

البته با چنین رویکردی برگزیدگان جشنواره‌های آیینی و سنتی، عروسکی، کودک و نوجوان نیز می‌توانستند در بخش‌های مسابقه ایران و بین‌الملل سی و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر حضور داشته باشند که با این حساب جایشان خالی است!