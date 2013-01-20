برگزاری یادواره 9 شهید روستای حاجیکلاته

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل اطلاعات گلستان پیش از ظهر یکشنبه در این مراسم گفت: هر شهید پرچمی برای استقلال و شرف این ممکت است و امروز پاسداری از خون شهدا بر عهده ماست تا با پشتیبانی از ولایت فقیه، یکپارچگی، وحدت و همدلی ملت ایران را به نمایش گذاریم.

جواد ابراهیمی افزود: استکبار جهانی تاکنون از تمام دسیسه ها و توطئه ها برای نابودی این نظام مقدس و این انقلاب استفاده کرده است ولی به لطف خداوند به نتیجه نرسیده اند.

وی عنوان کرد: ابرقدرتهای جهانخوار به این نتیجه رسیده اند که در این کشور تا رهبر کبیر انقلاب سکاندار است نمی توانند کوچکترین خدشه ای به این مملکت وارد کنند.

ابراهیمی یادآورشد: دسیسه های بعدی دشمنان برهم زدن انتخابات آینده است و دشمنان از چندی قبل برای این انتخابات و برهم زدن آن توطئه چینی و سرمایه گذاری کرده اند.

مدیرکل اطلاعات گلستان تصریح کرد: ملت ولایتمدار ایران هوشیارانه تر از همیشه با شکوه فراوان و آرامش کامل از این آزمایش سربلند بیرون خواهند آمد.

