رحمت امینی دبیر دوره گذشته جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر درباره چگونگی پرداختن به اهداف انقلاب اسلامی در جشنواره تئاتر فجر به خبرنگار مهر گفت: در واقع جشنواره‌هایی مثل تئاتر یا فیلم فجر حاصل دوران پس از انقلاب هستند و متولدین پس از انقلاب نیز به عنوان هنرمند در این عرصه شرکت کرده و موفقیت‌هایی نیز کسب می‌کنند.

وی ادامه داد: بنابراین این هنرمندان چه به موضوعات انقلابی بپردازند و چه مسایل اجتماعی روز جامعه را مطرح کنند اگر با قوت در این عرصه حضور یابند به معنای دستیابی به دستاوردهای انقلاب اسلامی است. به عنوان نمونه وقتی در دوره قبل که من دبیر جشنواره بودم جوانی دانشگاهی به نام سمانه زندی‌نژاد در جشنواره می‌درخشد و هم از دید داوران و هم تماشاگران منتخب و برگزیده می‌شود، می‌توان گفت جشنواره تئاتر فجر در دستیابی به اهداف خود موفق عمل کرده است. چون این جوان دانش آموخته و تربیت‌یافته دانشگاه‌هایی است که با اهداف انقلابی به فعالیت می‌پردازند.

جشنواره فجر لزوما به معنای پرداختن به موضوعات انقلابی نیست

وی افزود: بنابراین چون این جشنواره به بهانه دهه فجر و با این نام برگزار می‌شود حتما نیازی نیست موضوعات مطرح شده در آن نیز متناسب با انقلاب باشد. به عنوان نمونه در عرصه ورزش نیز مسابقات مختلفی به مناسبت این دهه برگزار می‌شود اما در واقع هیچ کدام از این ورزشکاران مثلا در زمین فوتبال درباره موضوعات انقلابی صحبت نمی کنند بلکه با کسب موفقیت در رشته‌های ورزشی خود باعث اعتلای نام انقلاب اسلامی می‌شوند.

امینی در ادامه با اشاره به اینکه در کنار طرح موضوعات مختلف، مسایل انقلابی نیز می‌تواند مطرح شده و کامل‌کننده این رویداد هنری باشند، عنوان کرد: این مساله یک وجه دیگر از جشنواره تئاتر فجر به حساب می‌آید به این مفهوم که طرح موضوعاتی که ارزش و اهمیت دینی و انقلابی دارند باید در کنار مسایل دیگر باشد البته به شرط اینکه شاخصه‌های هنری آنها در اولویت قرار داشته باشد.

مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری تاکید کرد: به عنوان دبیر پیشین جشنواره تئاتر فجر رعایت شاخصه‌های هنری برای من از اولویت بسیار زیادی برخوردار است. چون آثاری با زیبایی‌شناسی ضعیف حتی اگر هم به طرح موضوعات انقلابی و دینی بپردازند ارزش ندارند و نمی‌توانند مخاطب را جذب کنند. یک اثر نمایشی ابتدا باید قالب هنری‌اش قوی باشد و شعاری و سطحی نباشد بعد به مسایل مدنظرش بپردازد. البته هنرمندان حرفه‌ای و متخصصی چون حمیدرضا آذرنگ و رضا صابری هم داریم که در دوره‌های قبلی جشنواره تئاتر فجر با آثار ارزشی در زمینه جنگ و انقلاب اسلامی حضور داشتند و توانستند در این زمینه مطرح شوند.

نمایش"دو لیتر در دو لیتر صلح" به کارگردانی حمیدرضا آذرنگ

این مدرس دانشگاه ادامه داد: معتقدم که جشنواره‌ای مثل جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر را نباید با موضوع محدود کرد. بنابراین می توان برای برگزاری این جشنواره یک زمان غیرمناسبتی در نظر گرفت تا بتوان تمامیت تئاتر ایران را به نمایش گذاشت.

امینی توضیح داد: همچنین می توان مثل جشنواره تئاتر دفاع مقدس جشنواره‌ای با محوریت موضوع انقلاب اسلامی ایران برگزار کرد که آثار شرکت‌کننده در آن صرفا به موضوع انقلاب اسلامی بپردازند. اما جشنواره تئاتر فجر همه موضوعات را در بر می‌گیرد و ما از طریق بیان هنرمندانه مسایل مختلف شاهد درخشش هنر انقلابی هستیم.

دبیر سابق جشنواره تئاتر فجر درباره اینکه کمبود بودجه چه تاثیراتی در برگزاری مناسب جشنواره تئاتر فجر می‌گذارد، گفت: کمبود بودجه تاثیر صددرصدی در برگزاری جشنواره تئاتر فجر چه در بخش ایران و چه در بخش بین‌المللی دارد. اگر بخواهیم واقع‌بینانه صحبت کنیم بودجه تئاتر فجر باید چند برابر از مبلغ فعلی شود.

بودجه جشنواره تئاتر فجر کافی نیست

این کارگردان تئاتر افزود: حتی در دوره گذشته که ما دو میلیارد تومان بودجه در اختیار داشتیم، کافی نبود و باید حداقل 4 برابر می‌شد چه برسد به این دوره که با افزایش تورم باز هم میزان بودجه جشنواره تغییری نکرده است. البته امیدوارم همین مقدار اندک نیز به موقع پرداخت شود تا گروه‌ها با مشکل روبرو نشوند.

وی در پایان عنوان کرد: سعید کشن فلاح در این دوره کار سختی در پیش دارد. وی برنامه‌های زیادی را برای این دوره از جشنواره در نظر داشت که متاسفانه نتوانست برخی از آنها را عملی کند. حتی قرار بود به گروه‌های نمایشی که در مرحله بازبینی انتخاب نمی‌شوند مبلغی به عنوان حق تمرین پرداخت شود تا حداقل زحمت و انرژی آنها بی‌نتیجه نماند که متاسفانه به دلیل کمبود بودجه این برنامه عملی نشد. در نهایت برای کشن‌فلاح در راهی که پیش‌رو دارد آرزوی موفقیت دارم.