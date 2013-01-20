۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۰۱

خبر فوری/

دیدار هیئت سازمان‌ملل با معاون وزیرخارجه سوریه در دمشق

منابع رسانه ای لحظاتی پیش از دیدار یک هیئت از سازمان ملل با معاون وزیرخارجه سوریه در دمشق خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اسکای نیوز عربی لحظاتی پیش درخبری فوری از دیدار یک هیئت سازمان ملل با "فیصل المقداد" معاون وزیرخارجه سوریه در دمشق خبر داد.

در این خبر به جزئیات موضوع مورد بررسی در نشست دوجانبه امروز اشاره ای نشده است.

