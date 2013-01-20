جلیل سالاری در گفتگو مهر درباره آخرین وضعیت تعیین قیمت خوراک صنایع قیر و روغن سازی، گفت: در سال‌های اخیر خوراک صنایع روغن سازی و تولید قیر دارای قیمت تکیلفی نبوده اند.

معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی با اعلام اینکه بر این اساس بر خلاف 5 فرآورده نفتی اصلی هچون بنزین، گازوئیل، گازمایع، نفت سفید و نفت کوره قیمت خوراک وکیوم باتوم و لوبکات توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تعیین می شود، تصریح کرد: بر اساس مصوبه اخیر سازمان هدفمندی یارانه ها محاسبه قیمت خوراک این صنایع نفتی با قیمت دلار مبادله ای محاسبه می شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه با وجود تغییر در نحوه قیمت گذاری اما هیچگونه کاهشی در عرضه و حجم خوراک تحویلی به صنایع روغن سازی و تولید قیر اعمال نشده است، اظهار داشت: هم اکنون تمامی صنایع تولید روغن صنعتی و قیر در حاشیه پالایشگاه‌های نفت خوراک را به میزان مورد نیاز دریافت می کنند.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش نفتی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت خوراک مطابق با مصوبات جدید دولت انجام شده است، درباره احتمال افزایش قیمت قیر و انواع روغن های صنعتی در بازارهای داخلی یادآور شد: در حال حاضر صنایع تولید روغن‌های صنعتی و قیر حدود 50 تا 60 درصد محصولات نفتی خود را به بازارهای جهانی صادر می کنند.

وی با بیان اینکه این صنایع نفتی باید با مدیریت منابع حاصل از صادرات محصولات نفتی خود قیمت این فرآورده های نفتی در بازارهای داخلی را متعادل نگه دارند، اظهارداشت: از سوی دیگر سایر دستگاه‌های نظارتی همچون ستاد تنظیم بازار هم باید بر روی قیمت‌های فروش قیر و انواع روغن‌های صنعتی نظارت کافی را داشته باشد.

سالاری با اشاره به این موضوع که هم اکنون با وجود افزایش قیمت خوراک اما هنوز قیمت های جدید هم کمتر از بهای جهانی آن است، خاطرنشان کرد: مذاکرات با سازمان بورس هم برای افزایش قیمت لوبکات و قیر در حال انجام است.

مهر پیشتر با انتشار گزارشی، اعلام کرده بود: در حال حاضر ایران به دلیل در اختیار داشتن نوع انحصاری "نفت رافینیتی" تنها تولید کننده یک محصول نفتی به نام "لوبکات" در سطح خاورمیانه است به طوری‌که برخی از کشورهای نفت‌خیز حاشیه خلیج فارس همچون عراق، عربستان و کویت هم با وجود ساخت پالایشگاه‌های متعدد نفت هیچگونه ظرفیتی برای تولید لوبکات ندارند.



لوبکات خوراک پالایشگاه‌های روغن سازی کشور است که پس از تصفیه برای تولید روغن انواع خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرد و در شرایط فعلی هم کشور با ساخت و راه اندازی صنایع تکمیلی از ظرفیت تولید سالانه یک میلیون تن اتواع روغن موتور برخوردار است.



از سوی دیگر همزمان با تامین نیاز بازارهای داخلی به انواع روغن موتور، ایران یکی از بزرگترین صادر کنندگان روغن موتور به کشورهای مختلف جهان همچون ترکیه، عراق، امارات متحده عربی، هند و برخی از کشورهای اروپایی و آفریقایی بوده و سالانه بیش از 300 هزار تن از این محصول نفتی به بازارهای جهانی صادر می‌شود.



با وجود تمامی مزیت‌های جغرافیائی و طبیعی ایران برای تولید و صادرات انواع روغن موتور به عنوان یک محصول غیر نفتی، از ابتدای دی ماه سالجاری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با دریافت بخشنامه بانک مرکزی اقدام به افزایش بیش از 80 درصدی قیمت خوراک صنایع و پالایشگاه‌های روغن سازی کشور کرده است.



به عبارت دیگر، با اجرای این بخشنامه بانک مرکزی مبنای محاسبه خوراک پالایشگاه‌های روغن سازی به جای ارز مرجع با دلار مرکز مبالاتی محاسبه خواهد شد.



به اعتقاد فعالان این صنعت پالایشگاهی، این افزایش قیمت خوراک علاوه بر اینکه زمینه گرانی حداقل 50 درصدی قیمت انواع روغن موتور در داخل کشور را فراهم می کند، بازارهای صادرات این محصول نفتی ایران را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد.



در همین حال ،علیرضا ضیغمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی پیشتر درباره افزایش بیش از 80 درصدی قیمت خوراک صنایع روغن و قیرسازی، گفته است: این افزایش قیمت براساس بخشنامه بانک مرکزی انجام شده است.



معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مرجع قیمت‌گذاری هیچ یک از فرآورده های نفتی همچون خوراک صنایع روغن سازی نیست، تصریح کرده است: براساس بخشنامه بانک مرکزی، مقرر شده است که خوراک نفتی این واحدها به جای دلار مرجع 1226 تومانی با قیمت دلار مرکز مبادله ای (2460 تومان) محاسبه شود.



براساس این تصمیم، قیمت خوراک تحویلی به پالایشگاه‌های روغن سازی کشور از کیلویی 900 به 1700 تومان رسیده است. این تصمیم، نگرانی پالایشگاه‌های روغن سازی کشور را در پی داشته است.