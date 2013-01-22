رضا طلایی نیک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل ائتلاف سه گانه اصولگرایان اظهار کرد: این ائتلاف می تواند کانون وحدت حداکثری اصولگرایان درانتخابات ریاست جمهوری یازدهم که خرداد ماه سال آینده برگزار می شود، باشد.

وی با تاکید بر اینکه ائتلاف سه گانه باید سه رویکرد اصلی را برای موفقیت خود درایجاد وحدت و پیروزی در انتخابات سال آینده پیش رو قرار دهد، افزود: حداکثر سازی ائتلاف، ظرفیت سازی مدیریتی و ارائه برنامه کارآمد سه عامل اساسی در موفقیت ائتلاف سه گانه اصولگرایان خواهد بود.

این نماینده مجلس هفتم تصریح کرد: برای حداکثر سازی ظرفیت ائتلاف، هم افزایی با سایر اصوگرایان می تواند پوشش فراگیری ایجاد کند و این موضوع برای ظرفیت سازی مدیریتی انسجام درونی ائتلاف، مدیریت تعاملی برای انتخابات و در نهایت تشکیل دولت تعیین کننده است.

وی با بیان اینکه یکی از پیش نیازهای اساسی برای موفقیت دولت آینده مدیریتی تعاملی بین اصولگرایان است، خاطر نشان کرد: ائتلاف سه گانه اصولگرایان باید در جهت برنامه کارآمد، اولویتهای اصلی در 4 سال آینده کشور را هدفگذاری کند.

طلایی نیک ادامه داد: به نظر می رسد اقتصاد، فرهنگ و سیاست خارجی اولویتهای اصلی در برنامه و کارآمدی دولت یازدهم باشد که البته شاخصه های گوناگون هم بر اولویت این سه مقوله در دهه پیشرفت وعدالت و دولت یازدهم تاکید دارد.