دغدغه پروژه های نیمه کاره خرم آباد/ مشکل هتل صخره ای پیگیری شد

ایرج عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات در حال انجام توسط نمایندگان خرم آباد در حوزه انتخابیه خود اظهار داشت: یکی از اقدامات مهم در دستور کار نمایندگان مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی به سرانجام رساندن پروژه های نیمه تمام در این شهر است.

وی با بیان اینکه یکی از دغدغه های نمایندگان خرم آباد اتمام طرحها و پروژه های نیمه تمام است، عنوان کرد: در این راستا پروژه های نیمه تمام مانند هتل صخره ای، سیمان خرم آباد، فولاد خرم آباد و ... برای پیگیری در دستور کار نمایندگان است.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه برخی پروژه های خرم آباد با صرف هزینه های هنگفت و بالا به حالت نیمه کاره رها شده اند، افزود: برنامه نمایندگان خرم آباد در ابتدا به سرانجام رساندن این پروژه ها و سپس آغاز طرحها و پروژه های جدید است.

عبدی با اشاره به اینکه با اقدامات انجام شده عملیات اجرایی هتل صخره ای خرم آباد از سرگرفته شده است، بیان داشت: همچنین جلسه ای با مدیرعامل کارخانه سیمان خرم آباد برگزار شده و قرار بر این است به زودی عملیات اجرایی آن آغاز شود.

وی در بخش دیگری از سخنان با تاکید بر اینکه دغدغه اصلی نمایندگان خرم آباد ایجاد اشتغال است، گفت: در این راستا اقداماتی در دستور کار است تا مشکل اشتغال در خرم آباد را برطرف کنیم.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه لرستان پتانسیل های فراوانی در حوزه های مختلف دارد، افزود: باید با پیگیریهای لازم بستر شکوفایی این استعدادها در استان فراهم شود.