کتاب« اسلام و جهانی شدن» منتشر شد/ بررسی امکان جهانی شدن اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، جهانی شدن بیش از دو دهه است که همچون مباحثی مانند توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی در سطح بین المللی مورد توجه قرار گرفته و توانسته است ذهن اندیشمندان، محافل علمی و مراکز دینی، را نیز به تکاپو در این خصوص برانگیزد و همچنان شاهد انتشار کتاب، برگزاری همایشها و نشستهای علمی مختلف در سراسر دنیا با موضوع جهانی شدن هستیم و این همه نشان از تداوم توجه به این موضوع است.

سؤال اصلی کتاب اسلام و جهانی شدن، چیستی پدیده جهانی شدن و آثار آن و همچنین نسبت آن و آثارش با اسلام(در نظر و عمل) است. در واقع، نقطه تمرکز این کتاب، اول شناسایی ماهیت جهانی شدن مصطلح و عوارض آن و در مرحله بعد کشف رابطه آن و عوارضش با اسلام در ساحت اندیشه و عمل است. با این حال، این کتاب سؤالات فرعی متعددی نیز دارد که تلاش کرده پاسخ آن ها را در خلال مباحث یا در بخش های اختصاصی پیدا کند.

مهمترین این سؤالات، حول امکان شکل گیری «جهانی شدن اسلامی» با استفاده از فرصت های ناشی از جهانی شدن مصطلح و همچنین چیستی جهانی شدن اسلامی، تفاوت آن با جهانی شدن مصطلح و نسبت جهانی شدن اسلامی قبل از ظهور حضرت مهدی(عج) و جهانی شدن اسلامی بعد از ظهور مهدی موعود(عج) می باشد.

علاوه بر این، این پژوهش به عنوان یک سؤال فرعی، درصدد شناسایی نقاط قوت و ضعف جهان اسلام در مواجهه با جهانی شدن و در ادامه به دنبال یافتن مجموعه ای از راهبردهای کلان برای مواجهه فعال و مبتکرانه با فرصتها و تهدیدهای جهانی شدن مصطلح است که البته در مواجهه با فرصتها، راهبردهای شکل گیری جهانی شدن اسلامی قبل از ظهور مورد عنایت ویژه قرار گرفته است.

این اثر در قرن 21 به قلم رضا غلامی در پنج بخش سامان یافته است:

بخش اول: مبانی نظری جهانی شدن

بخش دوم: نسبت اندیشه اسلامی و اندیشه جهانی شدن

بخش سوم: جهانی شدن؛ فرصتها و تهدیدها

بخش چهارم: ظرفیتها، توانایی ها و آسیبهای جهان اسلام در مواجهه با جهانی شدن

بخش پنجم: راهبردهای کلان برای مواجهه جهان اسلام با جهانی شدن

کتاب اسلام و جهانی شدن: بررسی امکان جهانی شدن اسلامی در قرن 21 به قلم رضا غلامی در قطع رقعی، 231 صفحه و شمارگان 1000 نسخه و بهای 8000 تومان برای نخستین بار منتشر شده است.