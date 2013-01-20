غلامرضا کمانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این پروژه ها شامل زمین های روستایی و سالن ورزشی است که در شهرستانهای جهرم ، خنج ، شیراز، فسا ، کوار، گراش ، لارستان ، مرودشت ، مهر و سروستان ساخته شده است.

وی تاکید کرد: این پروژه ها از محل اعتبارات ملی و استانی توسط واحد فنی و مهندسی اداره کل ورزش و جوانان ساخته شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس همچنین یادآور شد: در سال جاری کمیته ورزش و جوانان ستاد دهه فجر فارس بیش از هفت هزار برنامه فرهنگی ورزشی برگزار می کند.

کمانه تصریح کرد: میزبانی چندین مسابقه کشوری در دهه فجر، برگزاری برنامه های ورزشی همگانی و نیزویژه برنامه های هیئت های ورزشی و ادارات ورزش و جوانان شهرستانها از جمله برنامه های ورزشی اداره کل ورزش و جوانان فارس در دهه فجر است.