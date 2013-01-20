بوستان نوروز در مراکز استانها احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا چراغعلی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه کمیسیون اجتماعی شورا گفت: اختصاص بخشی جداگانه از بوستان نوروز برای معرفی و جانمایی نمادهای ایرانی (مانند طرح المان نوروز و سفره هفت سین، خط ایرانی و مانند آن) به خطوط فارسی و لاتین و ارائه تاریخچه آن ها و استفاده از فضاهای شهری تاریخی شهری برای پاسداشت و برگزاری آیین های نوروزی از دیگر تصمیمات بوده است.

وی اظهار داشت: پیش بینی، اجرا و حمایت و همکاری در ساختار طراحی و برنامه های متناسب با تعطیلات نوروز در سراسر شهر با مشارکت مردم و تکیه بر رویکردهای سلامت ، بهداشت و محیط زیست شهری و فضای سبز و ارتقای کیفیت برنامه های گذشته ویژه نوروز مانند جشنواره نوروز با تاکید بر جنبه ملی و بین المللی آن به منظور معرفی ایران و تمدن کهن آن به جهان و لحاظ کردن آثار ملی، فرهنگی، تاریخی، هنری و اقدام به برگزاری و همکاری در اجرای مراسم ویژه سال نو در مکان های خاص با ویژگی تاریخی و فرهنگی شهر و تدارک برنامه های دیدار نوروزی در قالب بازدیدهای محله ای شهروندان و مدیریت شهری با خانواده معظم شهدا و ایثارگران، سالمندان ، بیماران و زیارت قبور همچنین مزار شهدا نیز مصوب شد.

چراغعلی بیان داشت: همکاری با نهادها و سازمان های ذیربط مانند سازمان گردشگری و جهانگردی و تعامل با آن ها در برگزاری سراسری جشن نوروز و تهیه و طراحی نرم افزارهای ویژه فرهنگی نوروز، ترجمه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل به زبان فارسی و زبان های شش گانه سازمان ملل متحد بر روی لوحه هایی در بوستان نوروز از دیگر مصوبات بوده است.

عضو شورای شهر گرگان گفت: بهره گیری از هنر مدرن و سنتی ایران به صورت ترکیبی در بوستان نوروز و استفاده از توانمندی های ایده پردازان و خلاقیت و نوآوری در پیش بینی و طراحی برنامه های ویژه نوروز با مشارکت نخبگان ، هنرمندان، طراحان ، باستان شناسان و اهالی فرهنگ و ادب ایران از دیگر موارد بوده است.

وی یادآور شد: شهرداری مکلف است در انجام این طرح از همکاری و مشورت سازمان ها و دستگاه های ذیربط بهره بگیرد و مکلف است جهت تحقق بهتر محتوای این طرح از ظرفیت سازمان های مردم نهاد مربوطه استفاده نماید.