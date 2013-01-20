به گزارش خبرنگار مهر، عباس فرمانی ظهر یکشنبه در نشست خبری هفتگی نیروی انتظامی آذربایجان غربی با اشاره به فوت 32 نفر در اثر تصادفات جاده ای در سطح استان طی دیماه سال گذشته، افزود: این تعداد امسال 22 نفر بوده که آمار نشاندهنده کاهش 28 درصدی میزان تلفات رانندگی است.

وی عدم توجه به جلو در رانندگی را مهمترین عامل تصادفات برون شهری آذربایجان غربی اعلام و با اشاره به اینکه این خطا 26 درصد میزان تصادفات را بهخود اختصاص داده، اظهار داشت: این درحالی است که خطای عدم کنترل وسیله نقلیه 17 درصد، انحراف به چپ 14 درصد و سایر عوامل دخیل در ایجاد تصادفات رانندگی 43 درصد گزارش شده است.

فرمانده پلیس راه فرماندهی نیروی انتظامی آذربایجان غربی با بیان اینکه بیشترین میزان تصادفات در جادههای استان بین ساعات 14 بعد از ظهر تا 20 شب به وقوع پیوسته، عنوان کرد: رانندگان باید در ساعات اوج زمان تصادفات با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی از وقوع حوادث جبرانناپذیر جلوگیریکنند.

فرمانی با اشاره در دست اجرا بودن طح زمستانی پلیس راه با همکاری نهادهای مسئول از 20 آذر تا 25 اسفند ماه امسال، ادامه داد: براساس برنامه ریزی های انجام شده بیش از 136 هزار نفر ساعت نیروی پلیس‌ راه به همراه سایر نیروهای امدادی به ارائه خدمات می‌پردازند.



وی ضمن تاکید بر لزوم کاهش آمار حوادث جاده‌ ای و تلفات انسانی آن، با بیان اینکه برای کاهش این آمار عزم جدی مسئولان لازم است، یادآور شد: کم‌ کاری در این حوزه منجر به افزایش تخلفات و وارد آمدن صدمات و لطمات جبران ناپذیری می شود که مردم نیز باید با پلیس همکاری و نکات ایمنی و رانندگی را رعایت کنند.