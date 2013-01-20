بازنشستگان مس زیر 800 هزار تومان حقوق دریافت نخواهند کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمداسفندیار با بیان اینکه مسئولان شرکت ملی صنایع مس ایران بالاخص هیئت امناء و هیئت مدیره صندوق تلاش های زیادی برای بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان انجام داده اند، اظهار داشت: تا سال 1388 حدود 60 درصد از بازنشستگان از مستمری کمتر از 8 میلیون ریال در ماه دریافت می کردند که خوشبختانه با توجه به اقدامات صورت گرفته در سال 1390 حدود 35 درصد از بازنشستگان کمتر از 8 میلیون ریال، مستمری داشته اند.



به گفته مدیرعامل مؤسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران، با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته وطرح هایی که قرار است در سال 1392 اجرا شود، هیچ بازنشسته ای در این مؤسسه زیر 8 میلیون ریال دریافتی نخواهد داشت.



اسفندیار تصریح کرد: ماموریت محوری مؤسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران، حداکثر سازی رفاه بازنشستگان و ارتقای مزایا و مستمری بازنشستگان و بهره وری کیفیت زندگی آنها تعریف شده است.



عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران خاطر نشان کرد: براساس این مأموریت، رشد مستمری بازنشستگان، رشد مشوق های مالی، تقویت سیستم حمایت مالی بازنشستگان و سنجش و تطبیق سطح استاندارد و معیشت آنها و همچنین نظام حمایت از خانواده بازنشستگان، افزایش امنیت و بهداشت روانی و تندرسی آنها مدنظر قرار گرفته شده است.