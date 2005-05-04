رييس ستاد انتخاباتي دكتر معين به استان كرمانشاه مي رود

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از كميته خبر و اطلاع رساني دكتر معين، اين نماينده مجلس ششم، در شروع سفر خود، به شهر ايوان مي رود و پس از سخنراني كه ساعت 9 صبح برگزار مي شود در جلسه پرسش و پاسخ شركت خواهد كرد.

شكوري راد در مرحله دوم سفر خود به شهر گيلان غرب مي رود و از ساعت 19 در تالار شهرداري اين شهر، پس از سخنراني پاسخگوي سوالات حاضران خواهد بود.

وي در آخرين مرحله از سفر خود به كرمانشاه مي رود و از ساعت 20 در دفتر جبهه مشاركت اين شهر سخنراني و سپس به پرسش هاي علاقمندان پاسخ خواهد داد.

اين برنامه ها توسط گروه هاي حامي دكتر معين برگزار مي شود.