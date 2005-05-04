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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۲۰:۲۸

پس فردا و با حضور در جلسات پرسش و پاسخ

رييس ستاد انتخاباتي دكتر معين به استان كرمانشاه مي رود

دكتر علي شكوري راد عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت، جمعه شانزدهم ارديبهشت ماه به استان كرمانشاه مي رود.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از كميته خبر و اطلاع رساني دكتر معين، اين نماينده مجلس ششم، در شروع سفر خود، به شهر ايوان مي رود و پس از سخنراني كه ساعت 9 صبح برگزار مي شود در جلسه پرسش و پاسخ شركت خواهد كرد.

شكوري راد در مرحله دوم سفر خود به شهر گيلان غرب مي رود و از ساعت 19 در تالار شهرداري اين شهر، پس از سخنراني پاسخگوي سوالات حاضران خواهد بود.

وي در آخرين مرحله از سفر خود به كرمانشاه مي رود و از ساعت 20 در دفتر جبهه مشاركت اين شهر سخنراني و سپس به پرسش هاي علاقمندان پاسخ خواهد داد.

اين برنامه ها توسط گروه هاي حامي دكتر معين برگزار مي شود.

کد مطلب 179555

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