  1. دين، حوزه، انديشه
۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۳۳

فیلسوف دین معاصر درگذشت

دیاگنس آلن فیلسوف دین معاصر در سن 80 سالگی در پنسیلوانیای آمریکا درگذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیاگنس آلن استاد فلسفه دانشگاه پرینستون آمریکا و از فیلسوفان دین معاصر به شمار می رفت.

آلن از متخصصان فلسفه لایب نیتس و سیمون ویل به شمار می رفت. او در خصوص فلسفه و الهیات بلز پاسکال، سیمون ویل و جورج هربرت صاحبنظر و متخصص بود.

مهمترین کتاب او "عشق" نام دارد که در آن در خصوص موضوعاتی چون دوستی و عشق بحث شده است. آلن این کتاب را در سال 1987 نوشت و سریالی ویدیویی از روی آن ساخته شد.

این کتاب تا جایی در زندگی این فیلسوف دین معاصر تأثیر گذار بود که او را با لقب "دکتر عشق" می شناختند.

آلن در سال 1932 در کنتاکی آمریکا به دنیا آمد. او تحصیات خود را در دانشگاههای کنتاکی، آکسفورد و ییل دنبال کرده بود.

او علاوه بر دانشگاه پرینستون استاد دانشگاه نتردام در آمریکا نیز بوده است.

