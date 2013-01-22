24 مراسم شهادت امام حسن عسگری (ع) در کردستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مسعود صفی یاری در این اربطه اظهار داشت: این مراسم ها در سطح حسینیه ها، مساجد و هیئت های محوری سنندج برگزار شد.

وی افزود: از این تعداد مراسم سه مراسم در سنندج، شش مراسم در قروه، شش مراسم در بیجار و در هر کدام از شهرستان های مریوان، سقز، بانه، دهگلان، کامیاران، سریش آباد، دزج، دلبران و یاسوکند نیز یک مراسم برگزار شد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی کردستان ادامه داد: اعزام 24 مبلغ و مداح به ویژه برنامه های یاد شده نیز در سطح استان کردستان از جمله دیگر اقداماتی است که به مناسبت شهادت امام حسن عسگری (ع) انجام شد.

حجت الاسلام صفی یاری یادآور شد: اعزام مبلغ به برنامه های یاد شده به منظور سخنرانی در خصوص شهادت این امام بزرگوار انجام گرفت.

برگزاری دوره های آموزشی فضای سایبر ویژه کارشناسان دستگاه های اجرایی

مدیر کل دفتر فناوری و اطلاعات استانداری کردستان گفت: دوره های آموزشی فضای سایبر ویژه کارشناسان فناوری و اطلاعات دستگاه های اجرایی استان برگزار می شود.

خشایار صدری افزود: با توجه به لزوم گسترش خدمات آی تی و فناوری اطلاعات در دستگاه های اجرایی و همچنین ارتقا خدمات ارائه شده و کاهش نارسایی ها در این زمینه افزایش سطح آگاهی و دانش فنی کارشناسان فناوری و اطلاعات الزامی است.

وی از تشکیل کمیته استانی فیبر نوری در دستگاه های اجرایی خبرداد و اظهار داشت: برای تسریع در تبادل اطلاعات به ویژه در سازمان ها و نهاد های دولتی مستقردر شهرستان های تابعه گسترش شبکه فیبر نوری استانی در اولویت برنامه های قرار گرفته است.

هوشمندسازی 135 کلاس در 65 مدرسه دهگلان

فرماندار شهرستان دهگلان با اشاره به اهمیت استفاده از سیستم های رایانه ای گفت: همه مدارس شهرستان باید به سمت هوشمند سازی پیش روند.

محمد رضائی به مناسبت هفته شوراهای آموزش و پرورش در بازدید از مدارس سطح شهرستان دهگلان اظهار داشت: اکنون در شهرستان دهگلان تعداد 65 مدرسه در قالب 135 کلاس هوشمند هستند.

وی افزود: این تعداد کلاس هوشمند دو هزار و 700 دانش آموز را در مدارس این شهرستان پوشش می دهد و عمده هوشمندسازی کلاس ها توسط خیرین انجام گرفته است.

فرماندار دهگلان ادامه داد: تحقق ایجاد شوراهای آموزش و پرورش یکی از خواسته های مدیریت عالی آموزشی کشور است و هر گاه مردم در اموری مشارکت کردند آن کار در مطلوبترین شرایط، اجرایی شده است.

رضائی یادآور شد: فرمانداری دهگلان نگاه ویژه ای به شوراهای آموزش و پرورش دارد و باید برنامه ریزی مناسب در راستای هوشمندسازی از سوی مجموعه آموزش و پرورش صورت گیرد.