تعامل بین دستگاه های اجرایی و بانک ها برای پاسخگویی بهتر به مردم ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضائی در نشست با مدیران بانک های شهرستان دهگلان اظهار داشت: محقق شدن اهداف و برنامه های دولت برای حمایت از تولید و کارآفرینی با تعامل دلسوزانه بانک ها افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه امروز نقش بانک ها در رشد و توسعه و اشتغال و در نشاط و امید بخشی زندگی خانواده ها نقش بسزایی داشته است، افزود: تعدادی از بانک های عامل در راستای پاسخگویی و عملیاتی شدن فعالیت های دولت شبانه روزی تلاش می کنند و این اقدام ارزشمند آنان از نگاه دولت دور نمانده است.

فرماندار دهگلان راهنمایی و ارشادات دلسوزانه و کارشناسی شده بانک ها در حین اجرای پروژه ها توسط سرمایه گذاران را با اهمیت دانست و ادامه داد: این عمل شما می تواند نقش تاثیرگذاری در روند توسعه و پیشرفت شهرستان ایفا کند.

رضائی یادآور شد: پاسخگویی مناسب و توجه و کمک به مستمندان در بانک ها می تواند نقش بسزایی در کاهش آسیب های اجتماعی ایفا کند و بر تعامل بین دستگاه های اجرایی و بانک ها به منظور تسریع در پاسخگویی به مردم تاکید کرد.

وی بیان کرد: با توجه به پایان سال مالی جذب اعتبارات اشتغالزایی باید از اولویت های کاری قرار گیرد و توجه به وضعیت اقتصادی مردم بانک ها در مورد معرفی ضامن بانکی با مردم مدارای بیشتری داشته باشند.

فرماندار دهگلان مدیران بانک های شهرستان را افرادی انقلابی و دلسوز و از جنس مردم دانست و از اخلاق مداری مدیران بانک ها صبر و رفتار انسان دوستانه با مشتری و حفظ حرمت آنان تقدیر کرد.

تصویب 348 طرح با اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال در قالب طرح های اقتصاد مقاومتی

فرماندار شهرستان دهگلان در سومین جلسه اقتصاد مقاومتی در سالن اجتماعات فرمانداری دهگلان گفت: اقتصاد مقاومتی یک نظام اقتصادی بسته و منفعل نیست، بلکه زمینه ‌ساز حل مشکلات، از بین بردن موانع و هموار کننده پیشرفت و ترقی کشور است.

محمد رضائی افزود: برای فعالیت در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی باید اقدامات فرهنگی مناسبی در راستای حمایت از تولیدات داخلی و توانمندسازی بخش خصوصی انجام داد.

وی اظهار داشت: از ابتدای کلید خوردن اجرایی این طرح در شهرستان دهگلان هزار و 500 درخواست در زمینه های مختلف کشاورزی از جمله دامداری در حوزه مختلف بسیج این شهرستان ثبت شده است.

فرماندار دهگلان ادامه داد: با توجه به اینکه شهرستان دهگلان شهرستان مستعد در بحث کشاورزی است و مرحله دوم اجرای طرح اقتصاد مقاومتی با هدف پر کردن ظرفیت های خالی مناطق مختلف روستائی اجرا می شود.

رضائی در ادامه در جمع مسئولان اجرائی طرح اقتصاد مقاومتی خواستار رعایت پراکندی این طرح ها در سطح روستاهای شهرستان شد و یادآور شد: کارشناسان باید مناطق مختلف روستائی مستعد در زمینه های طرح های کشاورزی را شناسایی و در قالب طرح اقتصاد مقاومتی طرح تا زمینه فعال کردن پنانسیل موجود روستائی در تمام مناطق این شهرستان مهیا شود.

وی از تصویب 348 طرح در قالب طرح های اقتصاد مقاومتی در شهرستان دهگلان با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و 360 تومان در این شهرستان خبرداد و بیان کرد: این طرح ها شامل 258 طرح گاو شیری، 53 طرح پرورش مرغ بومی و 37 طرح پرورش بوقلمون است که زمینه اشتغال 348 نفر را به صورت مستقیم فراهم می کند.

فرماندار دهگلان گفت: با توجه به اینکه اکنون 90 درصد از تولیدات دامی شهرستان دهگلان از محل جایگاه دام سنتی شهرستان تامین می شود، باید تلاش کارشناسان در اجرای طرح های ماندگار نظیر احداث جایگاه دام احداث استخر کوچک پرورش ماهی در روستاها برای افزایش تولید گوشت ماهی باشد.

رضائی افزود: دولت در قالب طرح اقتصاد مقاومتی از آن دسته از کشاورزانی که تمکن مالی دارند و دراین زمینه ها سرمایه گذاری کنند حمایت می کند.