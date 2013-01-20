جنایتکاران جنگ عراق در انگلیس محاکمه می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، به احتمال زیاد انگلیس با اتهامات جدیدی در خصوص زیرپاگذاشتن قوانین بین المللی بواسطه شکنجه و کشتن زندانیان در طول جنگ عراق مواجه می شود.

رسیدگی به این اتهامات توسط دادگاه عالی انگلیس و در جلسه ای که در تاریخ 29 ژانویه برگزار می شود انجام خواهد شد.

در اولین جلسه این دادگاه وکیلان 180 زندانی عراقی که مدعی هستند نظامیان انگلیسی آنها را شکنجه کرده و یا اعضای خانواده های آنها را کشته اند حاضر می شوند.

نظامیان انگلیسی متهم هستند که زندانیان عراقی را با روش هایی چون وارد کردن فشارهای روحی، سوءاستفاده جنسی، کتک زدن، سوءاستفاده مذهبی، و بازداشت غیر قانونی مورد شکنجه قرار داده اند.

شکایت نامه این افراد از طریق مصاحبه با زندانیانی که هم اکنون اغلب آنها در لبنان زندگی می کنند تنظیم شده است.

مصاحبه با این افراد توسط "فیل شاینر" از فعالان حقوق بشر که عضو گروه "وکلای منافع عمومی" بیرمنگام، انجام شده است.

یکی از مهمترین پرونده هایی که در این دادگاه به آن رسیدگی خواهد شد پرونده مرگ "بهاء موسی" است. بهاءموسی کارمند یک هتل بود که در سال 2003 توسط نظامیان انگلیسی بازداشت شد و در زمان بازداشت به دلایل نامعلومی کشته شد.

این دادگاه در حالی برگزار می شود که دولت انگلیس سه سال قبل مجبور شد براساس درخواست دادگاه عالی این کشور دستور انجام تحقیقات کامل درباره مرگ 20 غیرنظامی عراقی در شهر "مجار الکبیر" در سال 2004 را صادر کند.

بازماندگان این 20 عراقی در شکایتی به دادگاه عالی انگلیس خواستار انجام این تحقیقات شده بودند. آنها می گویند غیرنظامیان پس از شکنجه نیروهای انگلیسی در یک پایگاه در استان میسان کشته شده اند.