اعتبار یک میلیارد و 200 میلیون تومانی جهت کمک به بخش کشاورزی قم در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سیار در نشست کمیته روستایی و عشایری ستاد دهه فجر که قبل از ظهر یکشنبه در سالن جلسات اداره کل جهاد کشاورزی با حضور بخشداران و ائمه جماعات روستایان استان قم برگزار شد ضمن اشاره به برگزاری باشکوه مراسم ایام دهه فجر دربخش ها و روستاهای قم اظهار داشت: مراسم ایام دهه فجر در سال های گذشته با کمک های مردمی همواره برگزار می شده و امسال نیز مردم در بزرگداشت این مراسم طبق سنوات گذشته پیشگام هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به منویات مقام معظم رهبری عنوان کرد: حضور گسترده مردم و نقش آفرینی آن ها در راهپیمایی 22 بهمن ماه در تحقق شدن آرمانهای انقلاب اسلامی نقش چشم گیری دارد.



وی همچنین اضافه کرد: روستائیان می توانند با برگزاری با شکوه مراسم در ایام دهه فجرو با بیان ویژگی های خاص این انقلاب ، ملت را به آفاق بزرگ نزدیک تر کند.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم ابراز داشت: علی رغم محدودیت هایی که دشمن از لحظ اقتصادی ایجاد کرده اما جهاد کشاورزی در توسعه و تقویت تولیدات کشاورزی پیشرفت موثری داشته است.



اصلاح روش های نوین آبیاری در باغات کشاورزان





وی بیان داشت: اصلاح امور کشت و توسعه باغات و و زمین های کشاورزی و همچنین اصلاح روش های نوین آبیاری اراضی یکی از مهم ترین منویات مقام معظم رهبری است.

وی در این زمینه افزود: انجام این کارها در دستور کار جهاد کشاورزی است و یکی از طرح های در حال اجرای این سازمان می باشد.



وی همچنین اضافه کرد: استخرهای دو منظوره بلا عوض به صورت تحسیلات ارزان قیمت در سال های قبل انجام شده است.



لوله گذاری به طول هزار و 200 کیلومتر





رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم تصریح کرد: با لوله گذاری در پنج هزار هکتار از اراضی کشاورزی به آبیاری این مزارع کمک خوبی شده است.



تجهیز 40 درصد واحد های مرغدارای همزمان با طرح هدفمندی





رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به تجهیزو نوسازی 40 درصد از واحد های مرغدارای قم ابراز داشت: این امرموجب صرفه جویی در مصرف سوخت این واحد ها و کمک به اقتصاد ملی شده است.



وی افزود: برای حمایت از کار و تولید و اشتغال اعتبار یک میلیارد و 200 میلیونی با کارمزد هفت درصد برای کشاورزان در نظر گرفته شده است.



وی با اشاره به تحریم های اقتصادی تصریح کرد: علی رغم کمبود بودجه های عمرانی در بخش کشاورزی روند تولیدات این بخش رو به رشد بوده است.



سیار یادآور شد: رعایت ضوابط در حوزه دام و طیور و همچنین با داشتن مجوز برای توسعه باغات ، کشاورزان می توانند اختلاف خود با دولت را به حداقل برسانند.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به تخصیص اعتبار یک میلیارد و نیم میلیون تومانی افزود: برای حمایت از کار و تولید و اشتغال، در حوزه صنایع کسانی که قدرت سرمایه گذازری دارند می توانند از این اعتبار با کارمزد 13 درصد و کشاورزان با کارمزد 7 درصد استفاده کنند.