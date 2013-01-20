صفی الله رمضانخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ویژه برنامه های کمیته کودک و نوجوان استان البرز با بیان اینکه حماسه بهمن 57 به رهبری امام خمینی(ره) و توسط ملت قهرمان ایران برای همیشه در تاریخ حیات بشر جاودان خواهد ماند، گفت: این حماسه باید با حفظ و نگهداری به نحو شایسته ای به کودکان و نوجوانان انتقال یابد تا نسل آینده ساز کشور با این اهداف به خوبی آشنا شوند.



وی افزود: معرفی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به نحو شایسته به کودکان و نوجوانان از وظایف خطیر مسئولان مربوطه است.

وی با اشاره به سخنان رهبری مبنی بر عادت دادن کودکان و جوانان به داشتن همت بلند و افق دوردست به عنوان یکی از نیازها اظهار داشت: اگر شعارهای اصلی انقلاب اسلامی مانند استقلال، آزادی و آزادگی برای نسل جدید به‌خوبی تببین شوند، ‌آنها می‌توانند در آینده پاسدار تمامیت ارضی کشور باشند و از منافع ملی در عرصه‌های مختلف به خوبی دفاع کنند.



رمضانخانی افزود: بر این اساس در این عرصه هم از نظر محتوا و هم از نظر شکل به قالب هایی تازه تر و روزآمدتر و با ابزاری جدید برای کودکان و نوجوانان نیازمندیم.



وی همچنین از برگزاری جلسه ای در این خصوص خبر داد و گفت: برنامه ها در سه بخش ادبی، فرهنگی و هنری پیش بینی شده اند.



رمضانخانی تجدید میثاق اعضای کانون با آرمان های امام راحل(ره) در روز 9 بهمن و در آستانه دهه فجر، برگزاری مسابقات فرهنگی، هنری و ادبی و اجرای شکوهمند جشن های انقلاب به عنوان مهمترین برنامه های این دهه برشمرد.