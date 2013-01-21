دهه فجر نماد اقتدار ایران است

محمد رئوفی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، ماه بهمن را یک ماه تاریخی در نظام جمهوری اسلامی ایران یاد کرد و افزود: دهه فجر عزت و اقتدار را در نظام جمهوری اسلامی ماندگار کرد.

وی اظهار داشت: در راستای ارج نهادن به این ماه مهم باید از کلیه فرصتها برای هرچه بهتر برگزار شدن جشن و سرور در استان استفاده شود تا مردم از این مراسم ها به نحو احسن استفاده کنند چرا که انقلاب برای مردم است و این انقلاب با اثار و فداکاری دلیرمردان توانسته اقتدار خود را حفظ کند.

استاندار زنجان گفت: در طول 34 سال گذشته نظام جمهوری اسلامی در همه حوزه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و امنیتی مورد هجمه دشمن بوده و فراز و نشیب های بسیاری را پشت سر گذاشته ولی دراین میان حضور مردم درهمه عرصه ها و صحنه ها نقشه های دشمن را در نطفه خاموش کرده است.

رئوفی نژاد تاکید کرد: این نظام با مدیریت مقام معظم رهبری توانسته اقتدار خود را حفظ کند.

وی در ادامه گفت: امروز همه کشورهای اسلامی 34 سال است که ازانقلاب اسلامی ایران الگو می گیرند چرا که ایران مظهر اقتدار و سربلندی در همه مقتضیات زمانی بوده است.

استاندار زنجان یاد آور شد: دشمن از داخل و خارج درصدد بر هم زندن وحدت مردم است و می خواهد اعتقاد مردم را نسبت به نظام و حکومت کمرنگ کند که در این راستا باید همه مردم آگاهی لازم را داشته باشند ونسبت به فتنه های دشمن آمادگی لازم را داشته باشند.

رئوفی نژاد گفت: باید در راستای اقتدار همه جانبه انقلاب همه باید پای کار بیایند و دشمن از این وحدت و یکدلی مردم بترسد .