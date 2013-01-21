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۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۵۳

رئوفی نژاد:

دهه فجر نماد اقتدار ایران است

دهه فجر نماد اقتدار ایران است

زنجان -خبرگزاری مهر: استاندار زنجان، دهه فجر را نماد اقتدار ایران یاد کرد و گفت: نظام جمهوری اسلامی ماندگاری خود را از دهه فجر دارد چرا که برای نظام جمهوری اسلامی ایران این دهه بسیار برکات داشت.

محمد رئوفی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، ماه بهمن را یک ماه تاریخی در نظام جمهوری اسلامی ایران یاد کرد و افزود: دهه فجر عزت و اقتدار را در نظام جمهوری اسلامی ماندگار کرد.

وی اظهار داشت: در راستای ارج نهادن به این ماه مهم باید از کلیه فرصتها برای هرچه بهتر برگزار شدن جشن و سرور در استان استفاده شود تا مردم از این مراسم ها به نحو احسن استفاده کنند چرا که انقلاب برای مردم است و این انقلاب با اثار و فداکاری دلیرمردان توانسته اقتدار خود را حفظ کند.

استاندار زنجان گفت: در طول 34 سال گذشته نظام جمهوری اسلامی در همه حوزه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و امنیتی مورد هجمه دشمن بوده و فراز و نشیب های بسیاری را پشت سر گذاشته ولی دراین میان حضور مردم درهمه عرصه ها و صحنه ها نقشه های دشمن را در نطفه خاموش کرده است.

رئوفی نژاد تاکید کرد: این نظام با مدیریت مقام معظم رهبری توانسته اقتدار خود را حفظ کند.

وی در ادامه گفت: امروز همه کشورهای اسلامی 34 سال است که ازانقلاب اسلامی ایران الگو می گیرند چرا که ایران مظهر اقتدار و سربلندی در همه مقتضیات زمانی بوده است.

استاندار زنجان یاد آور شد: دشمن از داخل و خارج درصدد بر هم زندن وحدت مردم است و می خواهد اعتقاد مردم را نسبت به نظام و حکومت کمرنگ کند که در این راستا باید همه مردم آگاهی لازم را داشته باشند ونسبت به فتنه های دشمن آمادگی لازم را داشته باشند. 

رئوفی نژاد گفت: باید در راستای اقتدار همه جانبه انقلاب همه باید پای کار بیایند و دشمن از این وحدت و یکدلی مردم بترسد .

کد مطلب 1795615

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