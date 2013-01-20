راهیابی تیم اسکی سقز به لیگ دسته دو کشور/نشست هیئت های ورزشی برگزار شد

مسئول روابط عمومی هیئت کوهنوردی شهرستان سقز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این تیم متشکل از اسکی بازان جوان سقزی است که با توجه به رضایت ریاست فدراسیون کوهنوردی و سابقه اسکی سقز در مسابقات قهرمانی کشور رسما به لیگ دسته دو کشور راه یافت.

رامیار کاردار افزود: فرماندار شهرستان سقز و همچنین رئیس اداره ورزش و جوانان سقز طی تفاهم نامه ای با فدراسیون اسکی برای جذب حامیان مالی اعلام آمادگی کردند.

وی همچنین گفت: در صورت تامین اعتبار مورد نیاز تشکیل تیم اسکی آلپاین سقز، انتظار می رود ورزش اسکی در این شهرستان قدم های بلند تری بردارد و انتظار می رود ارگان هایی نظیر شهرداری و شرکت های دولتی و خصوصی از این تیم حمایت کنند.

مسئول روابط عمومی هیئت کوهنوردی شهرستان سقز با بیان اینکه منطقه سقز به دلیل شرایط ویژه اقلیمی، توپوگرافی و جوی پتانسیل تبدیل شدن به یکی از قطب های اسکی کشور در سال های آتی را دارد، ادامه داد: مسابقات لیگ اسکی کشور در لیگ های دسته یک و دسته دو کشور پیگیری می شود و علاوه بر آن مسابقاتی نیز تحت عنوان قهرمانی کشور سالانه برگزار می شود.

کاردار یادآور شد: در مسابقات قهرمانی کشور اسکی آلپاین، اسکی بازان سقزی در قالب تیم استان کردستان حضور داشتند که تاکنون علیرغم نبود پیست اسکی عناوین چهارم مارپیچ بزرگ و کوچک را از آن خود کرده اند و این نوید بخش آن است که اگر پیست اسکی در سقز راه اندازی شود تیم این شهرستان یکی از تیم های مطرح ایران خواهد بود.

برگزاری جلسه هیئت های ورزشی با ریاست اداره ورزش و جوانان در سقز

نشست دبیر هیئت های ورزشی شهرستان سقز با ریاست اداره ورزش و جوانان در سالن جلسات اداره ورزش و جوانان برگزار شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سقز اظهار داشت: این جلسه با حضور دبیر و نائب رئیس هیئت های ورزشی شهرستان سقز به منظور برنامه ریزی و اعلام برنامه ها، مسابقات، همایش و جشنواره ها در دهه مبارک فجر و بررسی موانع و مشکلات و راهکارهای لازم برای ارائه خدمات بهتر ورزشی به جامعه و پیشرفت و تعالی ورزش این شهرستان برپا شد.

فرزاد خاکی افزود: در این جلسه توضیحات لازم برای برگزاری مسابقات و همایش های ورزشی با حضور مسئول امور مالی و کارشناس بانوان شهرستان سقز داده شد.

وی همچنین گفت: برگزاری این جلسات و شنیدن مشکلات هیئت های ورزشی و پیش بینی راهکارهای عملی برای معضلات یکی از کاربردی ترین روش ها برای حل مسائل ورزشی در سقز و به خصوص در هیئت های ورزشی است.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سقز ادامه داد: مشکلات و معضلات هیئت های ورزشی با صبر و مدارا و تلاش و همدلی دبیران هیئت های ورزشی با ورزشکاران رشته های مختلف قابل حل و بررسی است.

خاکی یادآور شد: این جلسات می تواند جلساتی برای نقد و بررسی عملکرد هیئت های ورزشی است و در این جلسات دبیران هیئت ها می توانند آزادانه مشکلات خود را بررسی کنند و با تدبیر و خرد جمعی راهکارهای برای آنها ارائه شود.

در ادامه این جلسه دبیران و نائب رئیسان هیئت های ورزشی مشکلات و معضلات و همچنین برنامه های پیش بینی شده برای برگزاری در آینده را مطرح و بحث و تبادل نظر کردند.