به گزارش خبرنگار مهر، حمیده محدثی ظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران از برگزاری کنگره بین المللی ارتقای سلامت زنان با همکاری و مشارکت دفتر مشاوره امور بانوان و تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از ۲۰ الی ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۲ در ارومیه خبر داد و گفت: در قالب این جشنواره برگزاری کارگاه های آموزشی با محوریت سلامت جسمانی و روانی توسط اساتید خارجی برنامه ریزی شده است.

وی با بیان اینکه کنگره بین المللی ارتقای سلامت زنان برای نخستین بار در سطح استان برگزار می شود، اظهار داشت: در جریان برگزاری جشنواره اساتید مجرب از کشورهای آمریکا، استرالیا و نماینده سازمان بهداشت جهانی در خصوص وضعیت سلامت زنان و ابزارها و روشهای بهبود آن سخنرانی می کنند.

مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی در امور بانوان سلامت باروری و جنسی شامل بلوغ، زایمان ایمن، حاملگی های پرخطر، یائسگی، سالمندی وا ستئوپروز، نازایی، حاملگی های ناخواسته و سقط، تنظیم خانواده، مرگ و میر مادران، بیماری­های منتقله جنسی و ایدز، سرطان­های شایع زنان را یکی از محورهای اصلی این همایش اعلام کرد.

وی با اشاره به اینکه سلامت روانی - اجتماعی را یکی از محورهای اصلی این همایش اعلام کرد و گفت: اختلالات روحی و روانی، اعتیاد و سو مصرف مواد، خشونت علیه زنان، حقوق زنان، اشتغال زنان، معنویت، مشارکت اجتماعی زنان را بخشهای این محور بوده که فعالیت فیزیکی و تغذیه سالم نیز زیر بخشهای محور سبک زندگی در دوران مختلف این همایش هستند.

محدثی بازآموزی برای متخصص زنان و زایمان، داخلی، اندوکرینولوژی، جراحی، ارولوژی، کودکان، روانپزشکی، تغذیه، پاتولوژی، پزشکی قانونی، عفونی، علوم آزمایشگاهی، بهداشت مادر و کودک، داروسازان، پزشکی اجتماعی، پزشکان عمومی، دکتری بهداشت باروری، کارشناسان ارشد، مامایی و پرستاری را از امتیازات برگزاری این همایش بین المللی برشمرد.

وی با اشاره به پیش بینی های انجام شده برای دریافت 800 مقاله علمی و تخصصی توسط دبیرخانه این جشنواره یادآور شد: پژوهشگران مقالات خود را حداکثر تا تاریخ اول تیرماه سال آینده به پست الکترونیکی WHP۱۳۹۲@umsu.ac.ir ارسال کنند.