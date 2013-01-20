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۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۲۷

محدثی خبر داد:

کنگره بین‌المللی ارتقای سلامت زنان به میزبانی ارومیه برگزار می‌شود

کنگره بین‌المللی ارتقای سلامت زنان به میزبانی ارومیه برگزار می‌شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی در امور بانوان از برگزاری نخستین کنگره بین المللی ارتقای سلامت زنان به میزبانی ارومیه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیده محدثی ظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران از برگزاری کنگره بین المللی ارتقای سلامت زنان با همکاری و مشارکت دفتر مشاوره امور بانوان و تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از ۲۰ الی ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۲ در ارومیه خبر داد و گفت: در قالب این جشنواره برگزاری کارگاه های آموزشی با محوریت سلامت جسمانی و روانی توسط اساتید خارجی برنامه ریزی شده است.

وی با بیان اینکه کنگره بین المللی ارتقای سلامت زنان برای نخستین بار در سطح استان برگزار می شود، اظهار داشت: در جریان برگزاری جشنواره اساتید مجرب از کشورهای  آمریکا، استرالیا و نماینده سازمان بهداشت جهانی در خصوص وضعیت سلامت زنان و ابزارها و روشهای بهبود آن سخنرانی می کنند.

مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی در امور بانوان سلامت باروری و جنسی شامل بلوغ، زایمان ایمن، حاملگی های پرخطر، یائسگی، سالمندی وا ستئوپروز، نازایی، حاملگی های ناخواسته و سقط، تنظیم خانواده، مرگ و میر مادران، بیماری­های منتقله جنسی و ایدز، سرطان­های شایع زنان را یکی از محورهای اصلی این همایش اعلام کرد.

وی با اشاره به اینکه سلامت روانی - اجتماعی را یکی از محورهای اصلی این همایش اعلام کرد و گفت: اختلالات روحی و روانی، اعتیاد و سو مصرف مواد، خشونت علیه زنان، حقوق زنان، اشتغال زنان، معنویت، مشارکت اجتماعی زنان را بخشهای این محور بوده که فعالیت فیزیکی و  تغذیه سالم نیز زیر بخشهای محور سبک زندگی در دوران مختلف این همایش هستند.

محدثی بازآموزی برای متخصص زنان و زایمان، داخلی، اندوکرینولوژی، جراحی، ارولوژی، کودکان، روانپزشکی، تغذیه، پاتولوژی، پزشکی قانونی، عفونی، علوم آزمایشگاهی، بهداشت مادر و کودک، داروسازان، پزشکی اجتماعی، پزشکان عمومی، دکتری بهداشت باروری، کارشناسان ارشد، مامایی و پرستاری را از امتیازات برگزاری این همایش بین المللی برشمرد.

وی با اشاره به پیش بینی های انجام شده برای دریافت 800 مقاله علمی و تخصصی توسط دبیرخانه این جشنواره یادآور شد: پژوهشگران مقالات خود را حداکثر تا تاریخ اول تیرماه سال آینده به پست الکترونیکی WHP۱۳۹۲@umsu.ac.ir ارسال کنند.

کد مطلب 1795632

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