مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، قائم مقام سازمان اوقاف و امور خیریه کشور ظهر یکشنبه در آئین تودیع و معارفه مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر اظهار داشت: پیشرفت در هر سازمانی نیازمند توجه بیشتر به بهرهوری است و وجود دیدگاه بهرهوری در اوقاف و امور خیریه نیز باعث بهبود وضعیت کاری این سازمان خواهد شد.
عبدالرضا عابد با تاکید بر لزوم داشتن برنامه در این زمینه، ادامه داد: باید برنامه گسترده و عمدهای برای ایجاد تغییر سازمانی به اجرا درآید و هدف آن نباید چیزی کمتر از تغییر در فرهنگ سازمان باشد.
وی با تاکید بر لزوم استوار شدن فرهنگ وقف بر اساس بهرهوری و توجه ادارات اوقاف و امور خیریه به سمت بهرهوری، تصریح کرد: سازمانهایی که دارای یک برنامه اثر بخش مدیریت بهرهوری باشند صرف نظر از نوع کارشان خصوصیات مشترکی دارند.
عابد با بیان اینکه بهرهوری در وقف باعث شکوفایی موقوفات و خدمت هرچه بیشتر به آحاد جامعه به ویژه محرومین میشود، اضافه کرد: مدیران در عرصه وقف باید بحث بهرهوری را جزء لاینفک برنامه خود قرار دهند و با سیاستهای جدید سازمان استوار شد هماهنگ و با وحدت گام بردارند.
وی به خصوصیات مشترک سازمانها در مدیریت بهرهوری اشاره کرد و تعهد مدیریت به بهرهوری، آگاهی گسترده سازمانی، مسئولیت مدیران و مشارکت کارکنان را در این زمینه عنوان کرد.
در این آئین از خدمات پنج ساله حجتالاسلام عباس صداقت تقدیر شد و حجت الاسلام مرتضی محمدیان مدیرکل پیشین اوقاف استان لرستان به عنوان مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر معرفی شد.
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