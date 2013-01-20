به گزارش خبرگزاری مهر، علی پاکمنش در جلسه مشترک با مدیرکل ارشاد اسلامی، افزود: به این سخن اعتقاد داریم که هر جامعه برای ساماندهی خود باید زیر ساخت فرهنگی مناسبی داشته باشد.

وی ادامه داد: در راستای ایجاد زیرساخت مناسب فرهنگی در مناطق روستایی ایجاد کانون‌های فرهنگی امری ضروری است، چرا که دستاورد اسکان این کانون‌های فرهنگی و مذهبی در مناطق روستایی می‌تواند گام مؤثری در رشد فرهنگ و تمدن جامعه داشته باشد.

بخشدار زنجان ادامه داد: می‌توان ادعا کرد که با بروز و رشد کانون‌های فرهنگی و رشد فرهنگ در مناطق مردم روستایی می‌توان شاهد کاهش تخلفات‌ها و جرایم و فعالیت‌هایی از قبیل استفاده غیرمجاز از حامل‌های انرژی و یا ساخت و سازهای غیرمجاز در این مناطق بود.

همچنین مدیرکل ارشاد اسلامی انسان نیز به اهمیت فرهنگ و ارتقاء فعالیت‌های فرهنگی در جامعه اشاره کرد و گفت: باید همه دستگاه‎ها دست به دست هم دهند و در اجرای برنامه‌های فرهنگی و رشد فرهنگ در مناطق محروم به ویژه روستاها با یکدیگر همکاری داشته باشند.

علی سهندی افزود: در گذشته برنامه‌های فرهنگی و مذهبی بیشتر در ماه‌های محرم و صفر و ماه مبارک رمضان در مناطق مختلف روستایی و سایر مناطق برگزار می‌شود، ولی امروز با هجوم دشمن به کلیه مناطق کشور اعم از روستایی درصدد آن هستیم که اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی را در همه ماه‌های سال اجرا کنیم.

وی ادامه داد: متاسفانه شاهد فراگیر بودن استفاده ماهواره و موادمخدر در مناطق روستایی هستیم و این نشانگر آن است که دشمن این قشر آسیب‌پذیر را مورد حمله و هجوم قرار است و این موضوع، مسئولیت دستگاه‌های فرهنگی را بیشتر می‌کند و باید ما دست به دست هم و هم با جایگزین کردن برنامه‌های متنوع آموزشی، تفریحی و مذهبی در روستاها از هجوم فرهنگی دشمن بر این قشر جلوگیری کنیم.