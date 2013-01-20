به گزارش خبرگزاری مهر، افتتاح اجرای نمایش های صحنه ای در سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر دوشنبه 2 بهمن با حضور چهره های شاخص بازیگری همچون گلاب آدینه، آتیلا پسیانی، رویا افشار، صابر ابر و حسین پاکدل همراه است.

اجرای صحنه ای 2 تا 12 بهمن برگزار می شود. همزمان با آغاز روز نخست این بخش، شاهد حضور چهره های شاخص بازیگری خواهیم بود. گلاب آدینه، مهسا مهجور و نورا هاشمی با نمایش"بیوه های غمگین سالار جنگ" کار شهاب الدین حسین پور در تالارچهارسو میزبان علاقه مندان هستند. طراحی صحنه و نور این نمایش نیز برعهده جلال تهرانی است.

بازیگرانی چون حسین پاکدل، امیر جعفری، مهراوه شریفی نیا، وحید آقاپور، سحر دولتشاهی، سینا رازانی، فرزین صابونی، روح الله کمانی و سیروس همتی در نمایش "ترن" نوشته حمیدرضا آذرنگ و کارگردانی نیما دهقان که در تالار اصلی اجرا می شود، حضور دارند.

همچنین کار حمیدرضا نعیمی در تالار قشقایی با عنوان"درخشش در ساعت مقرر" با حضور بازیگرانی چون رویا افشار، رامونا شاه، یعقوب صباحی و بهناز نازی اجرا می شود. در نمایش"برزخ" نوشته محمد منعم و کارگردانی بهنام علی بخشی در تالار سایه نیز سودابه بیضایی، سام کبودوند و علیرضا مهران حضور دارند.

نمایش"ویتسک" براساس نوشته گئورگ بوشنر و کارگردانی رضا ثروتی در تالار حافظ با حضور بازیگرانی چون بابک حمیدیان، پانته آ پناهی ها و مهدی کوشکی به صحنه می رود. تالار فردوسی نیز میزبان" اپرای عروسکی حافظ" نوشته و کار بهروز غریب پور است.

در تماشاخانه سنگلج با "روز سیاوش" کار شکرخدا گودرزی بازیگرانی چون حبیب دهقان نسب، سعید داخ، فقیه سلطانی، لیلا بلوکات، فریدون محرابی و فریده دریامج حضور دارند. سیامک احصایی طراح صحنه این نمایش است. تالار استاد سمندریان، تماشاخانه ایرانشهرنیز با نمایش"هملت" نوشته محمد چرمشیر و کارگردانی رضا گوران با حضور صابر ابر، داریوش موفق، بهناز جعفری، ستاره پسیانی و آتیلا پسیانی اجرا می شود.

جشنواره تئاتر فجر استانی به کار خود پایان داد

جشنواره تئاتر فجر استانی که از 26 دی ماه در پنج استان فارس، البرز، کهکیلویه و بویراحمد، گلستان و سمنان آغاز شده بود، روز گذشته، 30 دی ماه، به کار خود پایان داد.

وحید لک مدیر بخش فجر استانی سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با اعلام این خبر گفت: سی و یکمین جشنواره تئاتر فجر، با رویکرد تئاتر برای همه، آغاز به کار کرد و همان طور که در فراخوان و مصاحبه های سعید کشن فلاح، دبیر جشنواره و قادر آشنا، مدیرکل هنرهای نمایشی، اعلام شده بود، این بخش با هدف روزآمدی نمایش ایرانی و ارائه الگوهای شایسته مضمونی و ساختاری از 26 دی ماه کار خود را به طور رسمی آغاز کرد.

وی در ادامه اظهار کرد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در بخش فجر استانی، با رایزنی و تعاملی که با ادارات کل استان ها داشتیم قرار براین شد که استان های مایل به برگزاری این بخش از جشنواره، اعلام آمادگی خود را به طور رسمی به اداره کل هنرهای نمایشی ارسال کنند که با پیگیری مستمر امور هماهنگی استان ها و ستاد دبیرخانه جشنواره تئاتر فجر، تقاضاهای زیادی از استان ها برای این مجموعه ارسال شد و در نهایت با بررسی امکانات و شرایط استان ها، پنج استان فارس، البرز، کهکیلویه و بویراحمد، گلستان و سمنان میزبانی این بخش را برعهده گرفتند.

لک با بیان اینکه جشنواره تئاتر فجر استان فارس از 26 تا 30 دی ماه در تالار استاد هودی شیراز، با میزبانی از نمایش های "آمینون" نوشته امیر شفیعی و کارگردانی مرتضی آقاحسینی، "هیچ کس" نوشته و کارگردانی رویا افشار و "تو هرگز نخواهی گشت" نوشته مرتضی شاه کرم و کار سامان خلیلیان برگزار شد، تشریح کرد: قابل توجه است که در استان فارس برنامه ریزی بسیار خوبی برای استقبال از گروه های نمایشی صورت گرفت و گروه ها از موقعیت اسکان و پذیرایی رضایتمند بودند.

وی افزود: علاوه بر این، استقبال تماشاگران به اندازه ای بود که استان فارس اجرای مضاعفی را برای گروه های اعزامی درنظر گرفته بود.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره تئاتر فجر استان البرز خاطرنشان کرد: تبلیغات محیطی بسیار خوب و قوی ای در استان البرز شکل گرفته بود و سه نمایش "مرثیه وارثان ارثیه" نوشته خیرالله تقیانی و کارگردانی جواد نوری، "آن سم ها که سرنوشتمان نبشت" کاری از زری اماد و خسرو احمدی و "فولاد هرگز زنگ نمی زند" کاری از رویا کاکاخانی در مجموعه تئاترشهر کرج و تالار استاد صابر طی دو نوبت اجرا شدند.

لک سپس به برگزاری جشنواره فجر استان کهکیلویه و بویراحمد اشاره کرد و افزود: نمایش های"کابوس وقتی کاپوچینو تمام می شود"نوشته و کار میلاد اکبرنژاد،"آمینون" نوشته امیر شفیعی و کارگردانی مرتضی آقاحسینی هم طی دو نوبت در مجموعه تئاترشهر یاسوج و پلاتوی استاد حسین پناهی به صحنه رفت که مورد استقبال تماشاگران واقع شد.

وی در ادامه از حضور سعید کشن فلاح، دبیر سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، در جشنواره فجر استان سمنان خبر داد واذعان کرد: علاوه بر این، همزمان با برگزاری جشنواره فجر استانی، جشنواره سراسری بسیج نیز در این استان برگزار شد و نمایش های "خون و ماتیک" نوشته صحرا رمضانیان و کارگردانی سروش طاهری و "بن بست هنرمند پلاک 8" کاری از احمد مالک سراج در مجموعه تئاترشهر استان سمنان و مجتمع فرهنگی و هنری گرمسار در سه نوبت اجرا و مورد استقبال قرار گرفتند.

مدیر بخش فجر استانی سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر یادآور شد: در استان گلستان نیز نمایش های "روی پای سالمم تکیه کن" نوشته و کار یعقوب صدیق جمالی ، "سیاوش در آتش" نوشته مهدی میرباقری و کارگردانی حسن سرچاهی و "هفت خون" به کارگردانی پیام عزیزی در دو نوبت در تالار فخرالدین اسعد گرگانی و مجتمع فرهنگی و هنری گنبد اجرا شدند.

وی سپس از برنامه ریزی دقیق استان ها یاد کرد و افزود: همچنین ادارات کل استان ها و انجمن هنرهای نمایشی این پنج استان همکاری بسیار خوبی در برگزاری جشنواره فجر استانی داشتند.

مدیر هماهنگی امور استان های مرکز هنرهای نمایشی با توجه به افتتاح مجموعه تئاترشهر در استان های البرز، کهکیلویه و بویراحمد و سمنان، بیان کرد: برنامه ریزی بسیار خوب و منسجمی در این استان ها صورت گرفت. همچنین گزارش تصویری این استان ها برای اداره کل هنرهای نمایشی ارسال شد که نشان دهنده استقبال پرشور مردم و هنرمندان بود.

لک در پایان خاطرنشان کرد: لازم به ذکر است این استان ها علاوه بر اجرای این آثار، برنامه های داخلی دیگری را نیز در این ایام داشته اند.

اجرای"اپرای عروسکی حافظ" با تغییر موسیقی در جشنواره تئاتر فجر

اجرای جدید "اپرای عروسکی حافظ" کار بهروز غریب پور با صدای محمد معتمدی در سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر میزبان علاقه مندان است. غریب پور با این توضیح که به دلیل عدم شایستگی و نداشتن اخلاق حرفه ای آهنگساز جوان اجرای پیشین" اپرای عروسکی حافظ"، موسیقی این اثر تغییر پیدا کرد، گفت: موسیقی اپرا دوباره توسط بهزاد عبدی نوشته شد که سومین تجربه مشترکم با اوست.

وی اضافه کرد: علیرضا قربانی خواننده"حافظ"در کاری که نخستین بار اجرا شد، انتخاب شایسته و درستی بود ولی به دلیلی که ذکر شد آن موسیقی را دور ریختم و موسیقی جدیدی ساخته شد. در این مدت رنج کشیدم ولی در نهایت این کار به نفع" اپرای عروسکی حافظ" شده است.

کارگردان اپرای عروسکی عاشورا اظهار داشت: موسیقی توسط ارکستر ناسیونال اوکراین به رهبری ولادیمیر سیرنکو رهبری شده است.

وی با بیان این که منطبق بر موسیقی تغییرات صحنه ای نیز در"اپرای عروسکی حافظ" ایجاد شده، تصریح کرد: کیفیت این اجرا با اثر قبلی کاملا متفاوت است و خوشبختانه موسیقی با تطبیق صحنه اجرا می شود و بسیار مورد توجه و استقبال قرار گرفته است.

غریب پور یادآور شد: تمام عروسک های اپرای عروسکی حافظ در ایران و توسط گروه عروسکی آران ساخته شده است.

در این اپرا، محمد معتمدی در نقش حافظ، حسین علیشاپور عبید زاکانی، مهدی امامی شاه شجاع، بابک صبوری امیر مبارزالدین، هاله سیفی زاده شاخه نبات، سحر محمدی مادر شاه ابواسحاق و تعداد زیادی از برجسته ترین خوانندگان ایران در نقش های کوچک و بزرگ حضور دارند.

غریب پور افزود: اگر برنامه ریزی ها درست انجام شود اواخر بهمن این اپرا در دبی اجرا می شود. چند دعوت از کشورهای دیگر نیز داریم که امیدوارم مانند آثار گذشته بتوانیم فرهنگ و موسیقی ایران را در این کشورها هم به نمایش بگذاریم.

اجرای جدید" اپرای عروسکی حافظ" از 26 دی آغاز شده و تا 18 بهمن ادامه دارد. همزمان با سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر علاقه مندان می توانند شاهد این اجرا در تالار فردوسی ساعت 19 و به مدت 115 دقیقه باشند.

