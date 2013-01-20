آغاز برخورد با فروشندگان کالاهای فاقد طرح شنبم در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر،علی معصومی افزود: از ابتدای بهمنماه در صورت مشاهده کالاهای مشمول فاقد طرح شبنم در واحدهای صنفی سطح استان، کالاها جمعآوری شده و متخلفین جهت صدور حکم به تعزیرات حکومت معرفی خواهد شد.
وی اظهار داشت: مرحله دوم طرح شبنم از اول مهرماه سالجاری به مدت 4 ماه جهت نصب برچسب کالاهای مشمول اجرا گردید، که واحدهای صنفی میتوانستند نسبت به نصب برچسب کالاهای تحت پوشش اقدام نمایند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، با اشاره به کالاهای مشمول دریافت کدشبنم، تصریح کرد: هماکنون کلیه لوازم خانگی، کالاهای صوتی- تصویری، رایانه و قطعات آن، کلیه لوازم و تجهیزات پزشکی، انواع اقلام آرایشی – بهداشتی، پوشاک، انواع مکملهای غذایی و دارویی، انواع لوازم ساختمانی و ابزارآلات، انواع اسباببازیها، انواع لوازم ورزشی، ساعت، ماشین حساب، تللفن همراه، کیف و کفش و انواع اقلام خوراکی، آشامیدنی و کنسروجات مشمول دریافت کد شبنم هستند.
معصومی تاکید کرد: از امروز اکیپی با حضور بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت، مجمع امور صنفی، پلیس امکان و تعزیرات حکومتی اقدام به رصد بازار خواهند نمود و در راستای جلوگیری از ورود هرگونه کالای قاچاق با متخلفین برخورد خواهند کرد.
نمایشگاه فروش بهاره در نمایشگاه بین المللی کاسپین زنجان برپا می شود
مدیر عامل نمایشگاه های بین المللی زنجان از برگزاری نمایشگاه بهاره از 17 تا 25 اسفند در نمایشگاه بین المللی کاسپین زنجان خبر داد.
علی اصغر بابایی افزود: پنجمین نمایشگاه فروش ویژه بهاره به مدت 9 روز در فضایی بیش از پنج هزار متر مربع در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی کاسپین برپا می شود.
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