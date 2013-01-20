تقدیر کوبلر از مواضع آیت الله سیستانی/ناکامی العراقیه در موج سواری بر اعتراضات

به گزارش خبرگزاری مهر، تقدیر نماینده سازمان ملل متحد در عراق از مواضع آیت الله سیستانی، توصیه رئیس اقلیم کردستان عراق به معترضین و جزئیات طرح 5 گانه مرجع تقلید شیعیان عراق تیتر یک رسانه های این کشور را تشکیل می دهند.

توصیه بارزانی به معترضین

سومریه نیوز گزارش داد: مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در بیانیه ای از معترضین خواست که مانع از سوء استفاده برخی اشخاص از اعتراضات اخیر در برخی مناطق شوند.

وی در این بیانیه گفته است: عراق مدتی است که به دلیل عدم اجرای قانون اساسی و توافقنامه های امضا شده بحران بزرگی را پشت سر می گذارد. بارزانی در ادامه حمایت خود را از خواسته های مشروع معترضین طبق چارچوب قانون اساسی اعلام کرد.

رئیس اقلیم کردستان عراق در ادامه بر ضرورت حفظ اعتراضات مسالمت آمیز و پرهیز از خشونت تاکید کرد. در این بیانیه تاکید شده است که گذر از بحران فعلی عراق نیازمند گفتگوی ملی و پایبندی به حاکمیت قانون اساسی و توافقنامه های امضا شده از سوی گروه های عراقی است.

تقدیر کوبلر از مواضع آیت الله سیستانی

خبرگزاری براثا گزارش داد: مارتین کوبلر نماینده سازمان ملل متحد در عراق حمایت خود را از طرح آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعیان عراق برای حل بحران این کشور اعلام کرد.

وی در یک گفتگوی مطبوعاتی از تمامی مسئولان و جریان های سیاسی عراق خواست که بر سر میز مذاکره بنشینند و مواضع میانه اتخاذ کنند.

مارتین کوبلر مواضع آیت الله سیستانی برای پایان بخشیدن به بحران کنونی عراق را بسیار منطقی، منصفانه و یک نقشه راه برون رفت از وضعیت کنونی توصیف کرد. جزئیات طرح 5 گانه آیت الله سیستانی برای حل بحران عراق که اخیرا ارائه کرده عبارت است از:

جزئیات طرح 5 گانه آیت الله سیستانی

1- تمامی احزاب سیاسی و مسئولان قوه مقننه و مجریه از لحاظ شرعی و میهنی مسئول خروج از بحران عراق هستند و طرف های مختلف نباید همدیگر را متهم کنند.

2- ضرورت توجه به درخواست های مشروع تمامی طرف ها و بررسی این خواسته ها طبق چارچوب های منطقی و اصول قانون اساسی

3- ضرورت پرهیز از اقداماتی که به بحرانی تر شدن اوضاع و شورش های خیابانی می شود و لزوم اتخاذ اقداماتی برای آرام کردن اوضاع کشور

4- درگیر نشدن سرویس های امنیتی با تظاهرات کنندگان و برخورد حکیمانه با معترضین

5- سیاسی نکردن بسیاری از امور از سوی احزاب سیاسی در راستای کسب دستاوردهای سیاسی و حفظ بی طرفی

ناکامی العراقیه در موج سواری بر اعتراضات

"محمد الهنداوی" نماینده فراکسیون پارلمانی "الفضیله" در گفتگو با پایگاه اینترنتی "الاستقامه" اظهار داشت: فهرست العراقیه نتوانست بر موج اعتراضاتی که از استان الانبار آغاز شد سوار شود و زمام امور از دستان آن خارج شد.

وی با بیان این مطلب افزود: فهرست العراقیه و برخی سیاستمداران در تحقق اهداف شخصی شان از طریق برپایی تظاهرات در برخی شهرهای عراق ناکام ماندند.

این نماینده عراقی تصریح کرد: القاعده و بعثی ها در ورای اعتراضات اخیر در برخی استان های عراق قرار دارند و انفجار تروریستی اخیر و ترور "عیفان العیساوی" بهترین گواه این مطلب است.

جریان صدر ارتباطی به حوادث سوریه ندارد

یک منبع نزدیک به جریان صدر عراق در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط اظهار داشت: جریان صدر هیچ ارتباطی با گروه های مسلح سوری ندارد و شایعات مطرح شده مبنی بر نقش جیش المهدی یا گروه های وابسته به جریان صدر در خشونت های سوریه صحت ندارد.

وی که خواست نامش فاش نشود در پاسخ به این پرسش که آیا گروهی تحت عنوان "ابوالفضل العباس" در سوریه حضور دارند گفت: اطلاعات موجود حاکی از آن است که این گروه در پی صدور فتواهای تکفیری برای تخریب اماکن مقدس شیعیان به ویژه حرم مطهر حضرت زینب (س) تشکیل شده است که وظیفه آن تنها حمایت از حرم مطهر حضرت زینب (س) است.

آخرین وضعیت جسمانی طالبانی

وزیر امور خارجه عراق خاطرنشان کرد: بیماری جلال طالبانی در بدترین زمان یعنی هنگامی که عراق دچار بحران سیاسی است رخ داد چرا که ایشان نقش مهم و موثری در ایجاد وحدت میان ملت و دولت عراق و اتحاد میان تمامی رهبران عراقی ایفا می کند.

وی جلال طالبانی را در این زمینه یک مرجع توصیف کرد که تاثیر بسیار مهمی در برقراری آرامش در عراق دارد. وزیر امور خارجه عراق در ادامه تصریح کرد: وضعیت جسمانی جلال طالبانی رو به بهبود است و ایشان مرحله خطر را پشت سر گذاشته اند.

زیباری افزود: جلال طالبانی مرحله بازتوانی را در آلمان طی می کند و درمان ایشان کمی زمان می برد چرا که سکته مغزی

تاثیرگذار بود.