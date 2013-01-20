۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۳۸

مهرانی به مهر خبر داد:

پرداخت تسهیلات بانکی طرح توسعه کشاورزی به 26 متقاضی در بشاگرد

بشاگرد - خبرگزاری مهر: رئیس بانک کشاورزی شهرستان بشاگرد گفت: تسهیلات بانکی طرح توسعه کشاورزی به 26 متقاضی در بشاگرد پرداخت شده است.

مهرداد مهرانی در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: در راستای اجرای طرح توسعه کشاورزی، تسهیلات بانکی به 26 نفر از متقاضیان این طرح در شهرستان بشاگرد پرداخت شده است.

وی اعتبار این تسهیلات در بشاگرد را چهار میلیارد و 670تاد میلیون ریال عنوان کرد و افزود: از 33 فقره پرونده ارسالی جهاد کشاورزی تسهیلات بانکی ۲۶ پرونده پرداخت و فقط هفت پرونده درمرحله کارشناسی است.

رئیس بانک کشاورزی بشاگرد اظهارداشت: این پرونده ها شامل طرح های کشاورزی و دامداری هستند.

مهرانی تصریح کرد: این تسهیلات به صورت بلند و بابهره هفت درصد هستند که برای ۷۸ نفر شغل ایجاد می کند و طی مدت دوماه پرداخت شده و مبلغ آنها نیز بین 18 تا 20 میلیون تومان بوده است.

