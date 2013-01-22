فیلم فجر و حواشی پیش رو

جشنواره فیلم فجر بزرگترین رویداد سینمایی کشور است که به دلیل گستردگی آن هر سال حواشی مختلفی برای آن ایجاد می‌شود. این موارد از انتخاب اعضای هیات انتخاب و داوری گرفته تا نامزدها و برگزیدگان هر سال باعث ایجاد جبهه های مختلف در عکس العمل به آنها می شود. فیلم فجر امسال گرچه از این موارد بی بهره نیست اما مسائلی در آن ایجاد شده که این موارد را پر رنگ تر کرده اند و همان تغییرات مختلفی هستند که شامل برخی از حذفیات و کاستنی ها از جشنواره‌اند.

در این میان کاهش تعداد فیلم‌های جشنواره و جوایز آن مهم‌ترین بخش‌هایی هستند که با اعتراض اکثریت و حمایت اقلیت روبه رو شده اند. معترضان بر این عقیده‌اند که این کاهش، فقدانی جبران‌ناپذیر در تاریخ جشنواره فجر است چرا که باعث کاهش انگیزه فیلمسازان برای شرکت در جشنواره می‌شود و تبعات آن کاهش مخاطب جشنواره، کاهش تولید در سینمای ایران و افت وجهه سی ساله جشنواره و در تبع این موارد مشکلات ادامه دار اکران و ... خواهد شد.

از سویی برخی بر این عقیده‌اند که جوایز زیاد از ارزش آنها و شان جشنواره می کاهد چرا که بیشتر فیلم های شرکت کننده جایزه می گیرند و آن وقت رقابت و مسابقه بی معنا یا کمرنگ می شود. از سویی جشنواره های مهم و حرفه ای جهان نیز تعدد جوایز ندارند و همین موضوع اعتبار آنها را افزایش داده است.

باید توجه داشت که تغییر در جامعه ما همیشه باعث مقاومت می شود و این جبهه گیری ارتباط زیادی با جنبه مثبت یا منفی تغییر ندارد. سخت است عادت به روالی همیشگی که برخی برنامه های خود را مطابق آن تنظیم می کنند تغییر کند و برای همین افراد بدون آن که جنبه های مثبت را در نظر بگیرند ناخودآگاه به مخالفت می پردازند.

کاهش بخش های جشنواره ممکن است از شور و حال آن بکاهد و ازدحام لازم مخاطب برای چنین برنامه ای را تهدید کند. این موضوع به دلیل فراوانی بخش های جشنواره شاید خود را نشان ندهد اما از دید مخاطبان همیشگی فیلم فجر و به ویژه اهالی رسانه باعث قیاس تطبیقی ذهنی با جشنواره های گذشته می شود و در پایان نتیجه گیری آن به پایین بودن شور و حال جشنواره نسبت به قبل می انجامد. البته ممکن است تبعات مثبتی هم داشته باشد که در صورت عدم تغییر در سالهای بعد بعد از دو سه سال خود را نشان خواهد داد. از این منظر کاهش تعداد فیلم ها و حذف برخی بخش ها در جشنواره امسال به هر حال از موارد منفی آن به شمار خواهد رفت.

کاهش تعداد جوایز اما، فیلم فجر را به سوی حرفه ای تر شدن و ارتقای سطح بین المللی و استاندارد مقبول جهانی سوق خواهد داد. رقابت اصلی ترین بخش هر جشنواره ای است که رویکرد اصلی آن مسابقه است. افزایش رقابت شور و حال جشنواره را بالا خواهد برد و به همان نسبت موجب ایجاد هیجان و تکاپوی بیشتر در جشنواره می شود. با این حال به دلایلی که ذکر آن در بالا رفت بروز این اتفاق در سال جاری نخواهد بود و اگر هم باشد بسیار کمرنگ جلوه خواهد کرد.

از همه این موارد که بگذریم فیلم فجر رویدادی خوشایند برای همه است و برگزاری آن در ایام جشن پیروزی انقلاب اسلامی بیانگر اهمیت و وزن بالای آن است و به نوعی جشن تولد سینمای انقلاب نیز به شمار می رود. چه خوب می شود که همه این شور و شوق و حرارت با تبعات مثبت دیگری برای سینمای ایران قرین شود و این ده روز فرصتی برای همدلی همه اهالی مرتبط با سینما و فیلم فجر محلی برای رفع کدورتها و اختلافات باشد.

----------------

عباس کریمی