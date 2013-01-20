دکتر احد فرامرز قرا ملکی رئیس گروه اخلاق حرفهای دانشگاه تهران با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: این کتاب چهار صد و چند صفحهای از سوی انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و با همکاری مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران چاپ شده و محصولی مشترک از این دو مؤسسه است که هفته آینده به بازار میآید.
وی در مورد این کتاب هم توضیح داد: این کتاب نگاه بدیع وجدیدی به زکریای رازی دارد. بویژه به نظریههای اخلاقی او که برخلاف آنچه خیلیها میپندارند نشان میدهد که نظریههای اخلاقی وی درونمایههای قرآنی دارند و در قرن سوم هجری این نظریهها با مبانی قرآنی شکل گرفتهاند که بعد از خود نیز تأثیر بر نظریههای اخلاقی دیگر اندیشمندان گذاشته است.
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