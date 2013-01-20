دکتر احد فرامرز قرا ملکی رئیس گروه اخلاق حرفه‏ای دانشگاه تهران با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: این کتاب چهار صد و چند صفحه‏ای از سوی انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و با همکاری مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران چاپ شده و محصولی مشترک از این دو مؤسسه است که هفته آینده به بازار می‏آید.

وی در مورد این کتاب هم توضیح داد: این کتاب نگاه بدیع وجدیدی به زکریای رازی دارد. بویژه به نظریه‏های اخلاقی او که برخلاف آنچه خیلی‏ها می‎پندارند نشان می‏دهد که نظریه‏های اخلاقی وی درونمایه‏های قرآنی دارند و در قرن سوم هجری این نظریه‏ها با مبانی قرآنی شکل گرفته‎اند که بعد از خود نیز تأثیر بر نظریه‏های اخلاقی دیگر اندیشمندان گذاشته است.