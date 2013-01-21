تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه دوم بهمنماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با نهم ربیع الاول سال 1434 هجری قمری و بیست و یکم ژانویه سال 2013 میلادی.
- روز سوم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملتهای آفریقا 2013 - آفریقای جنوبی امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
گروه C:
* زامبیا - اتیوپی
* نیجریه - بورکینافاسو
- هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر انگلستان امشب با انجام دیدار بین تیمهای ساوتهمپتون و اورتون به پایان میرسد.
- هفته بیستم رقابتهای فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدار بین تیمهای رئال بتیس و آتلتیکو بیلبائو به پایان میرسد.
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