تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه دوم بهمن‌ماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با نهم ربیع الاول سال 1434 هجری قمری و بیست و یکم ژانویه سال 2013 میلادی.

- روز سوم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا 2013 - آفریقای جنوبی امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

گروه C:

* زامبیا - اتیوپی

* نیجریه - بورکینافاسو

- هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر انگلستان امشب با انجام دیدار بین تیم‌های ساوتهمپتون و اورتون به پایان می‌رسد.

- هفته بیستم رقابتهای فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدار بین تیم‌های رئال بتیس و آتلتیکو بیلبائو به پایان می‌رسد.