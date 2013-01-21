  1. ورزش
۲ بهمن ۱۳۹۱، ۸:۱۷

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری ‌‌مهر - گروه‌ ورزشی: پیگیری مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا و ادامه مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا از مهم‌ترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه دوم بهمن‌ماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با نهم ربیع الاول سال 1434 هجری قمری و بیست و یکم ژانویه سال 2013 میلادی.

- روز سوم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا 2013 - آفریقای جنوبی امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
گروه C:
* زامبیا - اتیوپی
* نیجریه - بورکینافاسو

- هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر انگلستان امشب با انجام دیدار بین تیم‌های ساوتهمپتون و اورتون به پایان می‌رسد.

- هفته بیستم رقابتهای فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدار بین تیم‌های رئال بتیس و آتلتیکو بیلبائو به پایان می‌رسد.

کد مطلب 1795740

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